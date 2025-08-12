Rawson: un motociclista atropelló a una adolescente de 14 años y la dejó con graves lesiones

La mañana de este martes comenzó con un fuerte operativo policial y sanitario en Rawson , luego de que una estudiante de 14 años fuera atropellada por una moto mientras cruzaba la avenida España.

En San Expedito Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

El hecho ocurrió poco después de las 7, cuando la adolescente descendió de un colectivo y se dirigía a la Escuela EPET N° 3. En ese momento, fue impactada por una motocicleta Rowser 200 cc conducida por Kevin Vera, un policía de 30 años que presta servicio en el Cisem 911.

La violencia del choque dejó a la menor con fracturas en la clavícula y el húmero, además de una rotura de bazo. Una ambulancia de Fénix Salud, acompañada por la madre de la joven, la trasladó de inmediato al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado es delicado.

El conductor de la moto también cayó al asfalto y sufrió politraumatismos y escoriaciones, aunque sus lesiones no revistieron la misma gravedad. En su declaración preliminar, señaló que la estudiante habría cruzado delante del colectivo del que acababa de bajar, lo que le impidió advertir su presencia y frenar a tiempo.

Personal de la Comisaría 6ª, bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales, trabajó en el lugar recabando pruebas y testimonios para esclarecer la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades. La investigación sigue en curso.