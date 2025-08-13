miércoles 13 de agosto 2025

Intervención

Un incendio generó alarma en Jáchal, pero el rápido accionar de Bomberos evitó un desastre

El fuego comenzó a correr por una zona de pasturas, en el Sur del departamento, afectando la fauna autóctona y el ambiente del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Jáchal evitó un desastre ambiental en el departamento.

Un incendio de pasturas ocurrido en la zona Sur de Jáchal este martes, causó alarma. Sin embargo, el rápido accionar de los Bomberos Voluntarios del departamento, que pudieron sofocar las llamas a tiempo, evitó el desastre ambiental y daños mayores en la zona. Por fortuna, nadie resultó herido.

Según informaron desde el cuartel, fueron advertidos sobre la propagación de las llamas durante la tarde de ayer martes.

De inmediato, se desplazaron al lugar el Móvil N°1 y el Móvil N°3, bajo la coordinación de la bombero Gisela Cataldo y, después de una ardua tarea, pudieron controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran hacia áreas cercanas.

Cabe destacar que, el incendio se registró mientras corría viento Zonda el departamento del Norte que, en paralelo, registró una temperatura máxima de 30,4 grados en pleno invierno, transformándose en la ciudad más calurosa de la Argentina a las 15:00, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

* Fuente: Bomberos Voluntarios de Jáchal / Actualidad Jachallera

