La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en julio de 2025, y acumuló en el año una variación de 16,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 32,4%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó también un valor de 1,9%.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Educación (0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,5%). Le siguen Salud (1,6%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%). A su vez, Recreación y cultura y Comunicaciones tuvieron similar variación (1,9%).

Por otro lado, las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Transporte (3,8%), con subas en Servicios de transporte aéreo y Servicios de transporte por carretera. Le siguió Restaurantes y hoteles (2,4%) principalmente por incrementos en Hoteles y otros servicios de alojamiento, y Prendas de vestir y calzado (2,0%).

Cabe resaltar en cuanto a las características del relevamiento de precios: el IPC de San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 aproximadamente, al mes.

Los números nacionales según el INDEC

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.