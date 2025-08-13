miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El dato provincial

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

De acuerdo con el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la comparación interanual registró un incremento del 32,4%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en julio de 2025, y acumuló en el año una variación de 16,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 32,4%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó también un valor de 1,9%.

Lee además
mas mejoras a la circunvalacion de san juan: ahora les toca a las grietas
Abordaje necesario

Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas
El dique Punta Negra, uno de los favoritos de turistas y sanjuaninos.
Diputados

Por ley, en San Juan quieren garantizar el acceso libre de público a diques y ríos

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Educación (0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,5%). Le siguen Salud (1,6%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%). A su vez, Recreación y cultura y Comunicaciones tuvieron similar variación (1,9%).

Por otro lado, las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Transporte (3,8%), con subas en Servicios de transporte aéreo y Servicios de transporte por carretera. Le siguió Restaurantes y hoteles (2,4%) principalmente por incrementos en Hoteles y otros servicios de alojamiento, y Prendas de vestir y calzado (2,0%).

Cabe resaltar en cuanto a las características del relevamiento de precios: el IPC de San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 aproximadamente, al mes.

Los números nacionales según el INDEC

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

Temas
Seguí leyendo

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país

Un histórico referente radical, sobre Alfonsín y la actualidad de la UCR: "Si estuviera vivo, los cagaría a patadas"

Orrego encabezó la apertura del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos realizado en San Juan

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el contador sancionado por adulterar documentos en san juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

En el centro de la imagen, Carlos Macchi, el ex juez civil que fue destituido, condenado y cuyo camino podría ser el mismo para el juez Pagés
Repercusiones

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas
Abordaje necesario

Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía
En Rivadavia

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan
Elecciones 2025

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación
El dato provincial

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación