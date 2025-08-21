jueves 21 de agosto 2025

Todo mal

La fuerte interna en Telefe que podría terminar con la renuncia de "históricos"

Según trascendió, el conflicto que está creciendo cada vez más en el canal de las tres pelotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tensión dentro de Telefe viene creciendo desde hace meses y quedó en evidencia con algunas decisiones recientes del canal de las tres pelotas. Un ejemplo, fue la designación de Lucila "La Tora" Villar para cubrir el Mundial de Clubes en Estados Unidos, y más tarde la llegada de Nicolás Occhiato a La Voz Argentina.

Este jueves en Intrusos pusieron el tema sobre la mesa y revelaron la fuerte interna que atraviesa la emisora.

"A los conductores históricos les jode el favoritismo por personas como Occhiato, Momi Giardina, Sofi Martínez, la Tora y todos esos que van y vienen", contaron en el programa de espectáculos.

En tanto que Adrián Pallares agregó: "Hay dos personas, talentos, muy importantes de Telefe que están pensando, seriamente, en dejar el canal".

Más adelante, Adrián dio ejemplos concretos: "A Sofi Martínez le dieron el mundial de clubes, después tiene la copa Libertadores, está haciendo ‘La Voz’ y se va a subir a ‘MasterChef’, mientras ellos están sentados. Todas las miradas están puestas en Occhiato, que al canal le gusta, pero nosotros hablamos de lo que pasa con sus compañeros".

"Ellos no lo van a decir públicamente, pero son todos los que trabajan hace muchos años y sienten que le pusieron el cuerpo al en las difíciles, y vinieron ellos y bueno…¡Lo de Momi en China les cayó para el or**! Hay varias que están hace mucho y dicen '¡A mi no me llevan ni a Berazategui!'"

