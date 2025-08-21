jueves 21 de agosto 2025

Punto final

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ya tienen fecha para firmar el divorcio: los detalles del acuerdo

Según lo que trascendió, la expareja de actores pondrá fin a una relación de 18 años de amor firmando el divorcio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían el divorcio este jueves. Tras el escándalo por infidelidad, la expareja de actores le pondrá fin a una relación de 18 años de amor.

“Mañana por fin se firma el divorcio. Esto aceleró todo”, dijo Yanina Latorre al aire de SQP (América). Sobre el vínculo, aclaró: “Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto”.

Luego reparó en las palabras del actor, quien dijo haber superado el desliz, y apuntó: “Él dice haberla perdonado, o sea, la infidelidad en sí, lo que le duele es cómo se desencadenó todo. Todo el año, él se sintió medio bol... porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar”.

En cuanto al acuerdo, la conductora reveló: “Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todos 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí. Y dicen que van a seguir laburando juntos”.

Nicolás Vázquez minimizó la infidelidad de Gimena Accardi y reveló cuándo se rompió la pareja

Nicolás Vázquez reveló en qué momento se dio cuenta de que la relación con Gimena Accardi había terminado definitivamente. Todo ocurrió horas después de que la actriz confirmara que fue infiel.

Desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky, el actor habló de la dolorosa situación que atraviesa y sorprendió con una revelación íntima.

Consultado acerca de si hay posibilidad de una reconciliación, negó rotundamente. “Hoy no, nos estamos divorciando. Siento que es lo más sano”, dijo.

Lejos de toda polémica, le quitó peso al desliz de su expareja y precisó: “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”.

“Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”, aseguró.

A corazón abierto, reflexionó: “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja”.

Si bien no quiso entrar en detalles, reflexionó: “Podemos compartir un montón de cosas, desde perder un ser querido a extrañar a alguien, pero estar en una situación tan límite...”. “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y viéndolo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, y solo te sostenés, llega un momento que sucede lo que sucede. Podés mirar para otro lado, extrañarte menos y es entendible”, cerró.

