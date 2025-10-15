Robo en Pocito: delincuentes se llevaron dinero, herramientas y una bicicleta de una vivienda

Un vecino del Loteo Virgen de Fátima, en Pocito, sufrió un importante robo en su vivienda durante su ausencia. El hecho ocurrió este martes último, cuando el propietario regresó a su domicilio y descubrió que delincuentes habían forzado el ingreso y se habían llevado dinero en efectivo, herramientas y otros objetos personales.

Según fuentes policiales, la víctima fue Arnaldo Díaz , de 49 años, quien manifestó que al volver a su casa notó la rotura del cerco eléctrico y de la ventana principal. Al revisar el interior, constató el faltante de una bicicleta marca Venzo rodado 26 de color blanca, un rotomartillo marca Makita de 9 kilos, una campera azul marca Ansilta y una suma de 750.000 pesos en efectivo.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 7ª, con intervención de la Unidad de Atención Temprana (U.A.T.) y luego pasó al personal de UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores señalaron que se trató de un robo tipo escruche, dado que los ladrones entraron en momentos en que el propietario no estaba y violentaron uno de los accesos.

El caso quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que intenta establecer la identidad de los autores y el recorrido que pudieron haber hecho los ladrones para ingresar y huir del lugar. Por el momento, no hay detenidos.