Un auto se incendió dentro de un taller mecánico: sufrió importantes daños

Un incendio registrado en el interior de un taller mecánico en Pocito provocó importantes daños en un vehículo que se encontraba en reparación. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en un establecimiento ubicado sobre calle Mendoza, al sur de calle 5 , cuando las llamas comenzaron a expandirse desde el sector donde se encontraba un automóvil.

Al lugar acudió una dotación del Destacamento N.º 1 de Bomberos de Rawson , a cargo del Cabo Primero Jesús Morales , quienes trabajaron rápidamente para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del taller.

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo afectado fue un Volkswagen Polo 1.6 modelo 2016, que sufrió daños importantes en el motor, el frente, el capó y ambas ruedas delanteras, resultando afectada gran parte del vano motor.

El fuego fue controlado sin que se registraran personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables, ya que el automóvil resultó parcialmente destruido.

El siniestro se produjo en el taller Fenimapri, dedicado a la mecánica general, ubicado sobre calle Mendoza 4976, en Pocito. Personal de bomberos realizó tareas de enfriamiento y peritajes para determinar las causas que originaron el incendio.