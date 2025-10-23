jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Pocito

Un auto se incendió dentro de un taller mecánico: sufrió importantes daños

El vehículo terminó con daños en el motor y parte del frente, mientras los peritajes buscan establecer el origen del incendio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto
image

Un incendio registrado en el interior de un taller mecánico en Pocito provocó importantes daños en un vehículo que se encontraba en reparación. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en un establecimiento ubicado sobre calle Mendoza, al sur de calle 5, cuando las llamas comenzaron a expandirse desde el sector donde se encontraba un automóvil.

Lee además
un preso del penal de chimbas provoco un incendio en su celda y esta en estado critico
Susto en el SPP

Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico
Imagen de archivo
Santa Lucía

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

Al lugar acudió una dotación del Destacamento N.º 1 de Bomberos de Rawson, a cargo del Cabo Primero Jesús Morales, quienes trabajaron rápidamente para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del taller.

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo afectado fue un Volkswagen Polo 1.6 modelo 2016, que sufrió daños importantes en el motor, el frente, el capó y ambas ruedas delanteras, resultando afectada gran parte del vano motor.

El fuego fue controlado sin que se registraran personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables, ya que el automóvil resultó parcialmente destruido.

El siniestro se produjo en el taller Fenimapri, dedicado a la mecánica general, ubicado sobre calle Mendoza 4976, en Pocito. Personal de bomberos realizó tareas de enfriamiento y peritajes para determinar las causas que originaron el incendio.

Temas
Seguí leyendo

Un tremendo incendio en Jáchal demandó el arduo trabajo de bomberos en plena noche

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Operativo contrarreloj: bomberos salvaron a un caballo atrapado en un pozo en Pocito

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Recuperaron objetos robados en una panadería

Un adolescente robó a un camionero en Caucete y cayó cuando intentó desbloquear el celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿donde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Te Puede Interesar

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Detalles del acuerdo

Cómo ayudará el Gobierno de San Juan a reabrir un indispensable centro de cuidados paliativos

El vino recién está dando sus primeros pasos en el comercio digital, según un estudio. 
Informe nacional

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos
Zona Sur

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos