La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

"Voy a estar donde el gobernador me lo pida" , dijo Fabián Martín en las últimas horas consultado sobre si va a asumir como diputado nacional. La frase contrasta con el sí seguro que vino expresando en la campaña, cuando aseguró varias veces que no iba a como candidato testimonial. Ahora, dejó la puerta abierta para quedarse en el cargo provincial.

Antes del domingo, alentado por algunas mediciones y el termómetro popular, el orreguismo tenía un escenario que era salir primero en la elección para el Congreso e incluso la meta era ganar un diputado más en la Nación, es decir, que entraran Martín y la actual ministra de Gobierno, Laura Palma. "Toda la carne al asador", dijo Marcelo Orrego cuando presentó la lista. No fue así. El oficialismo provincial tuvo una buena cosecha pero quedó segundo detrás del PJ, y el vicegobernador logró la banca pero no con la contundencia deseada. Cambió el horizonte. Así, desde que se dio el conteo de votos, en Producción y Trabajo entraron a recalcular.

image Fabián Martín, como vicegobernador, preside la Cámara de Diputados de San Juan.

En este marco, ya fuera de la vorágine y con el escrutinio definido, este martes cuando le preguntaron a Martín en el programa televisivo De Sobremesa (Canal 8) sobre qué hará en diciembre, si jurará como diputado nacional por 4 años o seguirá siendo vicegobernador por los dos que quedan, no descartó nada. Respondió con la idea de que su destino está en manos de Orrego.

¿Qué significa eso que estará donde el gobernador le diga? Martín respondió sugerentemente: "significa que el resultado de una elección también juega y condiciona en cierta manera. No es que condicione, pero también juega y tenemos que resetear. Es decir, no es lo mismo haber ganado la elección que no haberla ganado".

Y cuando se le repreguntó si hay chances de que conserve el cargo y renuncie a ser legislador en el Congreso, expresó que "yo vine con toda la intención de asumir, jugué primero para tratar de ganar. La verdad que estamos tranquilos en el sentido de haber dejado todo. Yo he recorrido la provincia de punta a punta. Pero también tenemos que analizar estas cosas, ¿no? Porque todavía todavía no tenemos mayoría, y en esto el bloquismo nos dio gobernabilidad. Tiene cuatro diputados, en su momento tenía tres, hoy tiene cuatro, nos dio gobernabilidad. Nosotros no podemos obviar esa cuestión respecto al bloquismo", dijo.

Que Martín mencione al bloquismo no es un dato menor, porque el partido centenario es la otra pata de la jugada que podría ejecutar el orreguismo: una seguidilla de renuncias. Es que por el acuerdo electoral 2025, con la incorporación del PB al frente orreguista X San Juan, el tercer candidato a diputado nacional es el bloquista Federico Rizo, actual legislador provincial.

En el caso hipotético de que Martín renuncie a ser diputado nacional, no sería Palma la que asuma porque es mujer, y por la paridad de género en el Congreso, por una vacante masculina debe entrar otro hombre. Así, le tocaría asumir a Rizo para irse a Buenos Aires. Pero esta movida generaría una complicación para la "gobernabilidad" del orreguismo a nivel local, porque si el PB desocupa una banca en la Legislatura de San Juan, le toca asumir a una persona que no es bloquista, que es Graciela Barraza, del sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos y fue parte de la lista del PJ en 2023.

Esto es así porque en la elección anterior el PB fue socio del peronismo pero ahora lo es del orreguismo. De manera que los 4 diputados bloquismo en esa cantidad le dan al oficialismo los votos necesarios para avanzar con iniciativas de interés de Orrego en la Legislatura de San Juan.

image Federico Rizo en el bloque bloquista.

El orreguismo buscaría entonces otra salida: si Martín renuncia a su cargo en el Congreso, Rizo tampoco asumiría sino el hombre que sigue en la lista de X San Juan, que es Carlos Jaime, dirigente del riñón del gobernador. Pero ahí no se terminaría el enroque, porque Jaime es legislador provincial.

image Carlos Jaime podría asumir como diputado nacional en lugar de Martín.

Jaime entró en la lista de diputados proporcionales. De manera que si se va al Congreso, entraría a la Legislatura quien le sigue en la nómina presentada en 2023. ¿Quién es? una mujer de extrema confianza del gobernador, Marcela Lucía Montaña, que es su secretaria personal.

image Marcela Lucía Montaña.

Pasando en limpio, un escenario posible es que Martín se mantenga en San Juan como alfil de Orrego en la Legislatura, en dos años que quedan con una postal de reformas profundas que le interesan al gobernador, como el sistema judicial y el electoral, además de designaciones en la justicia y otras pulseadas que requieren muñeca política y fidelidad del conductor en el parlamento local. Y que asuma en su lugar Jaime, como nuevo diputado nacional por San Juan. Y en la Legislatura de San Juan ingrese como diputada Montaña. De esa manera, el orreguismo no pierde poder en territorio. El bloquismo debería aceptar esta jugada, por supuesto.

Si bien hasta diciembre podría estar esta cuestión en análisis, a Martín se lo ve encaminado a decidir pronto y decir en voz alta lo que muchos de los suyos ya comentan en voz baja.