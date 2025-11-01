sábado 1 de noviembre 2025

Investigación

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

La maniobra quedó a la vista de los miembros de UFI Delitos Contra la Propiedad que estaban entrando a la propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un allanamiento en Chimbas terminó con la detención de un joven que intentó deshacerse de un arma de fuego justo cuando la policía llegaba a su casa. El hecho ocurrió este viernes y tuvo como protagonista a Cristian Leonel Pacheco, de 27 años, quien fue arrestado por tenencia de arma de fuego de uso civil condicional.

De acuerdo a fuentes policiales, personal de la Brigada de la UFI Delitos Contra la Propiedad se presentó en el domicilio de Pacheco con un mandato judicial. Cuando los efectivos estaban por ingresar, el sospechoso arrojó un revólver por la ventana hacia la vivienda colindante, en un intento por evitar que lo encontraran durante el procedimiento.

Sin embargo, la maniobra no pasó desapercibida. Los policías observaron claramente el movimiento y, tras revisar el domicilio vecino, hallaron el arma de fuego que Pacheco había intentado ocultar. El revólver fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición de la UFI Flagrancia se inició el procedimiento especial de flagrancia. Pacheco fue detenido y trasladado a la Subcomisaría Cipolletti, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

