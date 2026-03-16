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Grave episodio

Tras el enfrentamiento a tiros, Desamparados emitió un comunicado y repudió los hechos de violencia

Desde el club expresaron su solidaridad con el joven que resultó herido de bala en las inmediaciones del estadio y aseguraron que el episodio ocurrió fuera de la organización del evento deportivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desamparados

El club Sportivo Desamparados difundió un comunicado oficial luego del violento episodio ocurrido en las inmediaciones de su estadio, donde un joven resultó herido de bala tras un enfrentamiento registrado fuera de la cancha.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde en las afueras del estadio del equipo puyutano, ubicado en el departamento Capital. Según informaron fuentes policiales, se produjo un enfrentamiento entre personas vinculadas a la hinchada del club que terminó con un joven herido de arma de fuego, quien debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

A raíz de lo sucedido, la comisión directiva del club emitió un comunicado en el que manifestó su “profundo pesar por los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del estadio” y expresó su solidaridad con el joven herido y su familia, deseándole una pronta recuperación.

Desde la institución aclararon que los incidentes se produjeron fuera del estadio y que no estuvieron relacionados con la organización del evento deportivo. Según indicaron, de acuerdo con la información que trascendió, se trataría de un conflicto interno entre personas que integran la hinchada, algo que —remarcaron— es completamente ajeno al club.

En el mismo texto señalaron que durante el desarrollo del partido se registraron algunos altercados aislados en el sector de la popular Este, aunque aseguraron que la situación fue rápidamente controlada y no pasó a mayores, permitiendo que el encuentro se disputara y finalizara con normalidad.

Asimismo, desde Desamparados destacaron el trabajo del operativo policial desplegado durante la jornada, al considerar que su intervención permitió que el espectáculo deportivo se desarrollara con tranquilidad dentro del estadio.

En el cierre del comunicado, la institución lamentó que el club sea noticia por episodios de violencia y no por el presente deportivo que atraviesa. “Nuestro objetivo seguirá siendo siempre el mismo: que la familia de Desamparados pueda asistir a la cancha con tranquilidad, disfrutar del fútbol y acompañar al equipo en un ambiente de respeto y paz”, expresaron desde la dirigencia.

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