En San Juan, cómo funcionará el plan para detectar vuelos sospechosos como los "rompetormentas" y redes de trata

El secretario de Seguridad de San Juan , Enrique Delgado , describió la nueva hoja de ruta centrada en la integración tecnológica y operativa con las fuerzas federales. Tras una reunión estratégica en Buenos Aires con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la provincia ha formalizado tres convenios que buscan transformar la manera en que se combate el narcotráfico, el tránsito aéreo irregular y la trata de personas en el territorio sanjuanino. El funcionario planteó un panorama donde la seguridad ya no puede entenderse como un esfuerzo aislado, sino como una red de trabajo mancomunado entre la Nación, la provincia y la región de Cuyo.

Respecto a la urgencia de estas medidas, Delgado en diálogo con Radio Colón valoró la necesidad de estos acuerdos institucionales: “el tema del manejo y compartir de información es un método fundamental para la lucha contra el delito y especialmente lo que es el narcotráfico”. Subrayó que la fluidez de datos entre organismos es la pieza que faltaba para dotar de eficacia a las investigaciones. Bajo esta premisa, la provincia implementará una serie de medidas de control que se irán activando de forma progresiva, comenzando por la modernización del sistema de lucha contra los estupefacientes.

Una de las medidas centrales es la integración de los laboratorios locales a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y al Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias. Esta herramienta técnica permitirá a San Juan identificar con mayor celeridad las variantes químicas que las organizaciones criminales utilizan para evadir la justicia. Delgado explicó la relevancia de este punto: “en materia de narcotráfico y psicotrópicos específicamente, dado que los precursores químicos que se utilizan se van modificando y esto es lo que imposibilita luego el tema de la sanción penal sobre los responsables, se ha coordinado a través de acciones como la elaboración de formularios en tiempo real para que las provincias vayan informando lo que se va encontrando en cada distrito”.

En paralelo a la vigilancia química, el segundo eje de implementación se enfoca en la soberanía del espacio aéreo provincial, una preocupación latente en zonas alejadas como Valle Fértil. El convenio establece mecanismos específicos para detectar y neutralizar el Tránsito Aéreo Irregular mediante la designación de enlaces operativos y, fundamentalmente, la creación de una línea de comunicación directa de 24 horas para reportar vuelos sospechosos. Sobre este mecanismo de control, el secretario de Seguridad detalló que se busca una coordinación sin precedentes entre la provincia, las fuerzas federales y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Delgado precisó que “estos trabajos colaborativos son al efecto de reducir el tráfico de estos vuelos irregulares... lo que tienen que hacer los ciudadanos es automáticamente comunicarse con el 911; a través de la capacitación de las fuerzas policiales, del CISEM y el D8 de la Policía de San Juan vinculada a este convenio es que vamos a poder dar una respuesta y colaborar con Nación”.

La tercera medida estructural aborda la lucha contra la trata de personas y la desaparición de ciudadanos. San Juan adhirió formalmente a la "Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata", un documento técnico que unifica los lineamientos y las buenas prácticas que deben seguir las fuerzas de seguridad ante una posible situación de explotación. Según explicó Delgado, este protocolo nacional busca que todas las fuerzas nacionales con asiento en la provincia y la Policía local utilicen el mismo mecanismo de acción, evitando demoras burocráticas que son fundamentales en las primeras horas de una desaparición.

Finalmente, el escenario planteado por el funcionario provincial contempla que la implementación de estas herramientas no signifique un gasto adicional para las arcas públicas, sino una optimización de los recursos existentes mediante la capacitación constante del personal. Para Delgado, el marco general ya está trazado y ahora la provincia debe avanzar en la puesta en funcionamiento concreta, reafirmando que el objetivo final de esta alianza federal es “trabajar en forma conjunta para ir combatiendo este delito, para reducirlo a la mínima expresión”.