jueves 26 de febrero 2026

En el Monumental

El pedido especial de Gallardo para su partido despedida en River

El “Muñeco” dirigirá por última vez al equipo de Núñez esta noche ante Banfield.

Por Agencia NA
image

Marcelo Gallardo dirigirá este jueves su último partido como director técnico de River y habría realizado un pedido especial ante la posibilidad de que se le realice algún homenaje. El “Muñeco” pidió que no se realice un homenaje, no se le entregue una plaqueta ni se hagan menciones especiales.

De esta manera, el único homenaje que recibirá esta noche Gallardo vendrá desde la tribuna, donde se espera que los hinchas de River le realicen una ovación inolvidable pese a los flojos resultados del “Muñeco” en su segundo ciclo al frente del club.

El segundo periodo de Gallardo en River inició a mediados de 2024 y pese a llevar casi dos años, nunca pudo hacer que el equipo fluya. Esta situación se profundizo a finales de 2025, periodo en el que sufrieron una enorme cantidad de derrotas y que derivó en la clasificación solo a la Copa Sudamericana 2026, por lo que no disputarán la Libertadores luego de 11 años.

El detonante que derivó en la renuncia de Gallardo fue la seguidilla de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, donde River marcha undécimo en la Zona B con solo siete puntos.

Durante su segundo periodo en el “Millonario”, Gallardo dirigió un total de 85 partidos, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

