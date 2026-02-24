Incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de Red Tulum

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que la aplicación desarrollada por la empresa Moovit, que brindaba servicios de datos del transporte público de pasajeros de Red Tulum, dejará de proveer su servicio en la provincia en marzo.

Cabe destacar que, de manera previa y anticipándose a esta situación, el Gobierno de San Juan gestionó y logró incorporar de forma gratuita el servicio de información de transporte público en Google Maps.

Esta decisión representa un ahorro significativo de recursos para el Estado Provincial, optimizando el uso de fondos públicos sin afectar la calidad del servicio que reciben los sanjuaninos.

De esta manera, los usuarios de Red Tulum podrán continuar consultando recorridos, paradas y horarios del transporte público directamente desde Google Maps, con información actualizada y de fácil acceso.

Asimismo, se les brinda información sobre nuevas aplicaciones gratuitas que están vigentes y que pueden ser consultadas en AppStore y PlayStore:

Aplicación RedTulum Wara (logo blanco y fucsia), brinda información en tiempo real sobre paradas y horarios de colectivos en toda la provincia. RedTulum Wara aparece bajo el nombre Wara San Juan (en Playstore) y RedTulum San Juan (en AppStore ).

Treep (logo verde): con planificador de viajes

Moovit internacional (logo naranja) con tiempo real

Bus 2: plataforma con planificador de viajes

OpenStreet Maps: planificador de viajes

El Ministerio de Gobierno lleva tranquilidad a la comunidad: el acceso a la información del transporte público está garantizado y fortalecido, con alternativas gratuitas que permiten mantener el servicio activo y eficiente para todos los sanjuaninos.