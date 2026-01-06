Dos sanjuaninos ganaron premios del Loto y el Quini 6: uno se alzó con casi $10.000.000

La fortuna volvió a pasar por San Juan y dejó dos ganadores en juegos oficiales de azar. Se trata de apostadores que acertaron combinaciones premiadas en el Quini 6 y el Loto, llevándose en total más de diez millones de pesos.

El premio más importante fue para un jugador que participó del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale. Con cinco aciertos, obtuvo la suma de $9.418.648, una cifra cercana a los 10 millones de pesos.

La jugada ganadora se realizó en la agencia N.º 242, ubicada en el departamento Rivadavia, y la combinación elegida fue 01, 06, 19, 24, 31 y 45. Desde la organización recordaron que el ganador tiene plazo para cobrar el premio hasta el próximo 19 de enero, fecha en la que el sorteo prescribe.

En tanto, la suerte también sonrió en Rawson, donde otro apostador se convirtió en ganador del Loto. En este caso, acertó los seis números de la jugada Match6 y se llevó $1.118.005. La apuesta fue realizada en la agencia N.º 394, con los números 05, 09, 17, 21, 29 y 35. El plazo para reclamar este premio se extiende hasta el 3 de febrero.