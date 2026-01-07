Alejandra Basañes, la multipremiada artista plástica sanjuanina, conquista Canadá desde hace 20 años con sus grandes obras

Casi como una catarsis artística decidió cambiar los 40 grados del verano sanjuanino por los 16 -o más- grados bajo cero del invierno de Trois-Rivières, Quebec, Canadá. Claro que allá, pasado el intenso frío, la naturaleza explota en colores, y como si fuera poco, es la única encargada de regar los jardines. Diferencias abismales si las hay. Algo así es el paisaje que eligió Alejandra Basañes, artista plástica, junto a su esposo, Guillermo Raynié, y sus dos hijos Nicole y Agustín, para vivir desde hace más de 20 años. Un lugar, ahora su hogar, que los acogió con ternura, con trabajo y con nuevas posibilidades tras dejar una Argentina en plena crisis de los dos mil.

En La Toma Video: se tiró al agua en un peligroso lugar de Ullum y lo subió a las redes

Partió exactamente en el año 2003, dejando atrás su cargo de docente en el Polivalente de Arte y su JTP (Jefa de Trabajos Prácticos) en la cátedra de serigrafía de la carrera de Arte de Universidad Nacional de San Juan. En Canadá todo fue diferente ya que allí es trabajadora autónoma, aprovechando un sistema de subvenciones y ayudas estatales. Así pudo evolucionar como artista y ya tiene en su haber obras de gran envergadura que han dejado – y dejarán- una huella por muchísimos años.

“Esta ciudad me gustó mucho desde un principio porque es tranquila, queda entre Montreal y Quebec. Es como un lugar de paso y tenemos todo lo que se necesita en una ciudad pequeña, cómoda, accesible. Siempre la comparo con San Juan de hace 20 años”, cuenta desde su nuevo lugar en el mundo con una temperatura al momento de la entrevista de 16 grados bajo cero mientras acá el termómetro marcaba casi 38.

ALE1

Tras emigrar, realizó una maestría en artes visuales en Quebec, lo que marcó un alejamiento de la enseñanza formal para volcarse plenamente a la producción artística y la mediación cultural. Por años fue presidente del Atelier Presse Papier, una cooperativa de 35 artistas dedicados al grabado, estampa, serigrafía, entre otros.

La migración la obligó a reinventar el negocio familiar de vitrales que tenía su esposo Guillermo (también artista) en San Juan debido a que el mercado de vitrales no funcionaba igual en Quebec, así es que juntos adaptaron su técnica hacia la vitrofusión contemporánea mezclada con materiales como el aluminio.

Además, Alejandra se incorporó al "banco de artistas" del programa del “Uno Por Ciento”, una política pública donde ese monto del presupuesto de construcción de edificios estatales se destina a obras de arte. Esto le ha permitido ganar concursos para instalar obras de gran formato en hospitales y escuelas, garantizándole ingresos estables y una huella permanente en la infraestructura de la comunidad.

Artísticamente, su obra ha madurado hacia temas de profunda reflexión social. Actualmente, trabaja en series sobre el feminismo y la sumisión histórica de la mujer, utilizando metáforas visuales como planchas antiguas para representar las heridas y el trabajo doméstico no valorado. Sus exposiciones, como "El silencio de las mujeres está lleno de historias", han recibido el reconocimiento de comisarios del Museo de Bellas Artes de Quebec.

“Nos vinimos los cuatro, mi esposo Guillermo, mi hija Nicole y mi hijo Agustín, que tenían 4 y 8 años en ese momento. Fue muy dura la decisión pero teníamos que hacerlo porque la crisis nos expulsó. Por ese entonces buscaban gente en Quebec que tuviese título universitario, menos de 40 años y hablara francés, idioma que manejaba porque habíamos vivido en 1991, más de un año en Francia. Así fue que hicimos todos los papeles en Buenos Aires ya que en esa época allí estaba la oficina de Quebec, y muy rápidamente nos aceptaron, tanto que entramos con residencia permanente. Ahora se ha complicado bastante”, cuenta.

ALE4

En estos 23 años ha cosechado decenas de premios, entre los que figura como de mayor envergadura al Prix Télé-Québec «Ces femmes qu’on tue» en la Biennale internationale d’estampe en el año 2021 y Prix Charles-Biddle. Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en 2019. Además de muchísimos otros reconocimientos que le han valido un lugar muy importante en aquel país.

“Acá hay muchas ayudas para los artistas, sobre todo el programa del Uno por Ciento, que consiste en destinar ese porcentaje del presupuesto de construcción de una obra pública para que sea volcada al arte. Para obtenerlo hay que pasar por un concurso y presentar una maqueta. Por ejemplo, hoy un hospital quiere hacer una renovación o agrandar una ala, entonces se llama a concurso para una obra. El arquitecto dice: quiero una escultura para el exterior o una obra en tal pasillo, y en base a eso se presentan dos o tres artistas y uno gana”, agrega.

ALE2

Un lugar en el corazón

El Atelier Presse Papier se convirtió en su hogar desde el primer momento porque es un taller libre en el que se paga una cuota por mes que da la posibilidad de tener un espacio con sus obras, sus papeles, tintas u otros materiales. “Eso me permitió integrarme rapidísimo porque hacíamos proyectos colectivos y la gente me ayudó mucho. El canadiense es muy cálido, para mi todo fue muy fácil, salvo el clima pero me adapté ya que todo está preparado para el frío. Para Guillermo fue más sencillo porque siempre fue hombre de montaña, ha sido guía en el Club Andino Mercedario, así es que él estaba feliz”, expresa.

En abril cumplirán 23 años desde que llegaron a su nueva ciudad, y todo evolucionó para bien. Nicole es abogada criminalista, Agustín está dedicado a la administración inmobiliaria y ambos hablan 3 idiomas (español, francés e inglés). Lo que no pasó es el recuerdo de su San Juan natal tanto que Agus está llegando a la provincia para el ascenso a una montaña.

Entre las obras que ya marcan un espacio propio, figura una muy particular en el salón de oncología del hospital Saint Marie, además de 10 obras en distintas escuelas canadienses de grandes dimensiones.

Toda su obra y sus investigaciones vinculadas al arte le han permitido exponer y viajar a diferentes partes del mundo, entre ellas Méjico, Luxemburgo, París, Estados Unidos, incluso ha expuesto en varios lugares en la provincia.

ALEJANDRA4 PH: Gilles Roux

Las pesadas planchas de la historia

Las antiguas planchas permanecen en parte de la obra de Alejandra, siempre creando metáforas de las imposiciones que aún siguen vigentes, a pesar de los cambios. ”Trabajo quemando la tela que forma una especie de órgano femenino, de pubis triangular que se relaciona con las heridas de las mujeres a lo largo de la historia. Obviamente me voy a lo estético, a los rastros y las marcas que dejan esas quemaduras y las redibujo haciendo como una serie de estas situaciones que pueden ser duras, dramáticas. Uno cree que hemos avanzado y todavía hay feminicidios en todos lados del mundo”, agrega

Por supuesto que no deja de extrañar a su mamá que vive en San Juan y, por suerte ahora, puede visitar con cierta periodicidad. A sus amigas y algunas costumbres sabrosas como comer semitas con chicharrones. Otras cosas no tanto porque se encarga de hacer empanadas o milanesas e invitar a sus amigos canadienses, mientras que el dulce de leche no falta nunca en la heladera desde hace 23 años.

PH foto portada: Christine Berthiaume