En pleno centro, iban con la música fuerte y un extraño aroma: les encontraron más de un kilo de marihuana

Un operativo realizado por personal de la Policía Ciclística y la Dirección de Drogas Ilegales (D.D.I.) terminó con la detención de dos jóvenes en el centro de la ciudad, tras ser sorprendidos en posesión de una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calle Tucumán y General Paz , donde los efectivos interceptaron un vehículo Peugeot 206 en el que se movilizaban Cortes, de 20 años, y Bustos, de 19 . Según informaron fuentes policiales, el auto circulaba con la música a alto volumen y desde su interior emanaba un marcado olor a marihuana, lo que motivó la requisa.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 580 gramos de marihuana dentro de un frasco de vidrio, otros 560 gramos distribuidos en envoltorios, además de 2 gramos en un cigarrillo armado. También se secuestraron cuatro paquetitos de papelillos, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones, dos picas, una mochila, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Ante el hallazgo, intervino personal especializado de Drogas Ilegales, que constató la presencia de estupefacientes y dio inicio al procedimiento especial por infracción a la Ley de Drogas. En ese marco, Cortes quedó vinculado al Legajo N° 10/26, con intervención del Juzgado Federal.

Por otra parte, el vehículo fue radiado y a Bustos se le practicó un dosaje de pipeta, el cual arrojó resultado positivo. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.