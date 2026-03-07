sábado 7 de marzo 2026

Tiempo en la Vendimia

El "Spiderman de la Vía Blanca": el héroe inesperado que se robó los flashes con una tremenda pirueta

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el hombre araña sorprendió a todos en la Avenida San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan
spiderman

La Vía Blanca de las Reinas siempre regala postales mágicas: el brillo de los carros, el sonido de las bandas locales y el calor de la gente. Sin embargo, este año, entre el aroma a mosto y el fervor por las candidatas, la atención se desvió hacia un rincón inesperado de la Avenida San Martín en la recta final de la noche. Allí, entre la multitud, emergió una figura roja y azul que parecía haber salido directamente de las viñetas de Marvel para celebrar las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos.

A diferencia de los grandes escenarios del mundo, este "Hombre Araña" no buscaba salvar al planeta, sino rendir tributo a la tradición. "Es un orgullo estar acá. No podía faltar en los 90 años de nuestra fiesta", comentó el sujeto detrás de la máscara, quien, manteniendo el código de ética de todo superhéroe, se negó rotundamente a revelar su nombre civil. Eso sí, no pudo ocultar el orgullo por su "patria chica": "Solo te voy a decir que soy de Las Heras", afirmó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo en la Vendimia El Spiderman lasherino, una de las grandes estrellas que sorprendieron a todos los presentes en la Vía Blanca de la Fiersta de la Vendimia"
View this post on Instagram

El momento cúspide de la noche ocurrió cuando los carros de los departamentos ya habían dejado su protagonismo. Ante la mirada atónita de los presentes, el Spider-Man lasherino decidió que las fotos estáticas no eran suficientes.

Con una agilidad asombrosa, realizó una maniobra que dejó a más de uno con el corazón en la boca: un salto explosivo hacia un árbol de la vereda, un rebote técnico sobre el tronco y un aterrizaje perfecto, cayendo de pie en la icónica pose de combate del personaje.

Pero ni siquiera los superpoderes pueden contra la logística del Gran Mendoza. Tras su exhibición de destreza, el héroe comenzó a mirar su reloj con evidente nerviosismo. La épica dio paso a la realidad cotidiana del trabajador mendocino.

"¡Me tengo que ir volando que se me pasa el micro, tengo que ir a tomar el 600!", gritó mientras se abría paso entre la gente.

