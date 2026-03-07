Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda.

La situación del comercio de Rawson no varía de la realidad que experimenta el panorama económico del país y de San Juan. Si bien los comerciantes manifestaron que hubo un repunte en las ventas por la temporada escolar, a nivel general aseguraron que el movimiento es flojo . Existe una gran preocupación por el aumento de los alquileres, la inseguridad y la fuerte dependencia que tienen de las épocas comerciales (como el Día de la Madre o el Día del Padre, entre otras), lo que impacta directamente en la rentabilidad y estabilidad de los negocios.

Villa Krause es uno de los centros comerciales que más creció en los últimos años, pero el sector no esta ajeno de las dificultades que presenta la coyuntura económica nacional. En el local Giuliana, dedicado a la indumentaria y ubicado frente a la plaza departamental, señalaron que este año el movimiento disminuyó en relación con el 2025 y destacaron que el incremento del alquiler es una de sus principales preocupaciones. Indicaron que los clientes utilizan con mucha frecuencia tarjetas de crédito y aplicaciones, que ofrecen financiación sin necesidad de presentar muchos requisitos, como Go Cuotas o CrediApp.

Irene Cortéz, propietaria de Mia Modas, consideró que hubo un repunte por las ventas escolares. Pese a que su realidad en esta temporada es un poco mejor que el año pasado, están intranquilos por la fuerte dependencia de las fechas comerciales, debido a que fuera de esas jornadas el comercio se estanca. Otro factor que incide en la rentabilidad de los negocios, según Cortéz, son los altos costos del alquiler, que suben periódicamente, y la inseguridad, que provoca grandes pérdidas económicas irrecuperables.

Otro comercio relevado fue July Amor, perteneciente al rubro de indumentaria y accesorios. Aseguraron que las ventas están flojas, aunque repuntaron en estos días por la época escolar, y sostuvieron que les inquieta depender de las temporadas comerciales. La actividad, de acuerdo con los comerciantes, no logra tener un dinamismo constante, pese a que los precios de los productos se mantienen estables. En efecto, terminan padeciendo complicaciones para pagar los alquileres y servicios por la depresión del consumo.

Por último, Patricia Ávila, de Tienda Myriam, destacó que las ventas han disminuido notablemente, lo que la obliga a reducir sus márgenes de ganancia para poder competir con otros negocios cercanos. "Hemos estado anticipando un mes antes con guardapolvos y remeras, pero la gente siempre consultaba precios y, a último momento, ha salido a comprar", expresó.

Además del freno comercial por la poca demanda, afirmó que el incremento en los costos de alquiler y servicios condiciona significativamente sus ganancias. Como en otros casos mencionados, existe también una profunda preocupación por la falta de seguridad en la zona, debido a los constantes robos que afectan la estabilidad del establecimiento.

Ventas en baja

El último informe de la Cámara de Comerciantes Unidos señaló que el sector minorista de las PyMES atraviesa un escenario de alta complejidad, marcado por una caída interanual del 6,7% en las ventas de febrero. Este dato refleja la continuidad de la baja en el consumo, en un contexto económico que sigue siendo adverso para el sector local.

La entidad informó que esta cifra profundiza la tendencia negativa, sumándose a la retracción registrada en febrero del año pasado (-3,1%), lo que evidencia un impacto sostenido que golpea especialmente a los pequeños y medianos comercios.

De los 11 rubros relevados por la institución, la caída atraviesa de manera generalizada al comercio, con mayor impacto en bienes durables. Entre los rubros con mayores declives se encuentran muebles y decoración (-10,2%), ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%). También se observaron bajas en electrodomésticos (-7,6%), alimentos y bebidas (-7,2%), juguetería y librerías (-5,6%) y farmacia (-3,1%).

El sector de Neumáticos y repuestos fueron los únicos que presentaron números positivos con un crecimiento del 4,5%.