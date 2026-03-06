viernes 6 de marzo 2026

Mercados

El dólar sigue subiendo al compás de la guerra en Irán

El dólar sumó tres subas en cuatro ruedas financieras.

Por Agencia NA
image

El dólar subió por tercera vez en cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1.400.

El dólar mayorista subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento respecto del cierre de la semana pasada es de $19 (+1,4%).

Ese avance es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas.

El spread con el techo de la banda es de 14,2%, que hoy es de $1.617,5.

En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación subió $10 y se vende a $1.435.

El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.856,50.

En paralelo, el dólar blue subió a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar global reanudó su ascenso tras un breve retroceso desde máximos de tres meses, por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

Dejá tu comentario

El consumo de vino mostró una leve mejora en enero en el país, pero los despachos desde San Juan se desplomaron más del 50% frente al mismo mes del año pasado.
Mercado interno

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Por Elizabeth Pérez

