El dólar sigue subiendo al compás de la guerra en Irán

El dólar subió por tercera vez en cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1.400.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El dólar sumó tres subas en cuatro ruedas financieras.
El dólar subió por tercera vez en cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1.400.
El dólar mayorista subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento respecto del cierre de la semana pasada es de $19 (+1,4%).
Ese avance es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas.
El spread con el techo de la banda es de 14,2%, que hoy es de $1.617,5.
En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación subió $10 y se vende a $1.435.
El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.856,50.
En paralelo, el dólar blue subió a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.
El dólar global reanudó su ascenso tras un breve retroceso desde máximos de tres meses, por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.