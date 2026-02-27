El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

El dólar aceleró su cotización en la última semana de febrero pero en todo el mes cayó 3,5%.

Allanamientos Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Habían sido robadas Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Así, registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio, ya que para encontrar un descenso de esa magnitud hay que remontarse a junio del 2019.

El dólar mayorista, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397.

En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes en $1.420 mientras que el promedio de entidades bancarias del BCRA, lo estableció en $1.426,454.

En el sector informal, por su parte, el dólar blue cerró a $1.425, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que opera las 24 horas, se mueve en $1.453,68.

La autoridad monetaria acumuló 38 jornadas con acumulación de divisas en el MLC.