Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados

A pocos días del paro docente anunciado para la próxima semana, el Gobierno de San Juan adelantó que aplicará descuentos salariales a quienes se sumen a la medida de fuerza. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez , quien ratificó que la Provincia sostendrá el criterio de “día trabajado, día pagado”.

La medida se da en el marco del paro de 48 horas anunciado por el gremio UDAP, previsto para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. En paralelo, desde AMET indicaron que también se encuentran evaluando la posibilidad de sumarse a la protesta.

Durante una entrevista en Canal 5, el funcionario explicó que el Ejecutivo avanzará con el descuento de haberes para aquellos docentes que no asistan a sus puestos de trabajo durante la medida de fuerza.

“Sí vamos a descontar los días de paro, porque de lo contrario sería muy injusto para la sociedad en su conjunto. El servicio educativo es un servicio esencial y también sería injusto para los docentes que sí decidan trabajar”, expresó Gutiérrez.

El ministro también remarcó que no todos los docentes suelen adherir a este tipo de medidas y que existe un sector que opta por continuar con las clases. En ese sentido, afirmó que muchos educadores reconocen el esfuerzo financiero que, según indicó, realiza la Provincia para sostener los salarios del sector.

Críticas a la convocatoria del paro

En otro tramo de la entrevista, Gutiérrez expresó su sorpresa por la decisión de los gremios de avanzar con una medida de fuerza poco después de la última reunión paritaria con el Gobierno.

“Me llamó poderosamente la atención que los gremios decidieran un paro al día posterior de una reunión paritaria, donde aparentemente ni siquiera bajaron la propuesta a las bases”, afirmó.

El funcionario también defendió la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y aseguró que el incremento planteado se ubicaría por encima de la inflación.

De acuerdo con lo que explicó, durante 2024 y 2025 los aumentos otorgados al sector docente habrían superado el índice inflacionario, según datos oficiales.

“Estamos proponiendo un incremento salarial que va a estar por encima de la inflación. Cuando lo comparamos con lo que sucede en la actividad económica o en el resto de los sectores, resulta llamativo que la propuesta sea rechazada”, sostuvo.

Además, comparó el escenario provincial con lo que ocurre en otros ámbitos laborales del país. “En el Gobierno nacional en muchos casos los salarios se están reduciendo y en el sector privado los aumentos vienen por debajo de la inflación”, concluyó.