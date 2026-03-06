viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados

La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, de cara al paro de 48 horas convocado por UDAP para la próxima semana. El funcionario afirmó que se aplicará el criterio de “día trabajado, día pagado”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paro-docente-san-juan-udap-ctera-jujuyjpg.webp

A pocos días del paro docente anunciado para la próxima semana, el Gobierno de San Juan adelantó que aplicará descuentos salariales a quienes se sumen a la medida de fuerza. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien ratificó que la Provincia sostendrá el criterio de “día trabajado, día pagado”.

Lee además
la cgt presento un amparo para frenar la reforma laboral y pidio que se declare inconstitucional
Tras la oficialización

La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral y pidió que se declare inconstitucional
argentina week en nueva york: confirmaron en que panel disertara orrego, en su viaje con milei
Estados Unidos

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei

La medida se da en el marco del paro de 48 horas anunciado por el gremio UDAP, previsto para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. En paralelo, desde AMET indicaron que también se encuentran evaluando la posibilidad de sumarse a la protesta.

Durante una entrevista en Canal 5, el funcionario explicó que el Ejecutivo avanzará con el descuento de haberes para aquellos docentes que no asistan a sus puestos de trabajo durante la medida de fuerza.

“Sí vamos a descontar los días de paro, porque de lo contrario sería muy injusto para la sociedad en su conjunto. El servicio educativo es un servicio esencial y también sería injusto para los docentes que sí decidan trabajar”, expresó Gutiérrez.

El ministro también remarcó que no todos los docentes suelen adherir a este tipo de medidas y que existe un sector que opta por continuar con las clases. En ese sentido, afirmó que muchos educadores reconocen el esfuerzo financiero que, según indicó, realiza la Provincia para sostener los salarios del sector.

Críticas a la convocatoria del paro

En otro tramo de la entrevista, Gutiérrez expresó su sorpresa por la decisión de los gremios de avanzar con una medida de fuerza poco después de la última reunión paritaria con el Gobierno.

“Me llamó poderosamente la atención que los gremios decidieran un paro al día posterior de una reunión paritaria, donde aparentemente ni siquiera bajaron la propuesta a las bases”, afirmó.

El funcionario también defendió la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y aseguró que el incremento planteado se ubicaría por encima de la inflación.

De acuerdo con lo que explicó, durante 2024 y 2025 los aumentos otorgados al sector docente habrían superado el índice inflacionario, según datos oficiales.

“Estamos proponiendo un incremento salarial que va a estar por encima de la inflación. Cuando lo comparamos con lo que sucede en la actividad económica o en el resto de los sectores, resulta llamativo que la propuesta sea rechazada”, sostuvo.

Además, comparó el escenario provincial con lo que ocurre en otros ámbitos laborales del país. “En el Gobierno nacional en muchos casos los salarios se están reduciendo y en el sector privado los aumentos vienen por debajo de la inflación”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano: "Técnicamente, no existen los planes sociales"

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Cerró la fábrica de Cocot y Dufour: 140 trabajadores se quedaron en la calle

Javier Milei: "No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri"

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Los analistas dieron su pronóstico sobre el dólar y la inflación: qué dice el REM

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, como votarian los monobloques en diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson
Salud de vanguardia

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados
Juicio abreviado

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

El consumo de vino mostró una leve mejora en enero en el país, pero los despachos desde San Juan se desplomaron más del 50% frente al mismo mes del año pasado.
Mercado interno

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado
Preocupación

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: "No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado"

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados