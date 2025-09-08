Comisión investigadora de Libra: el martes comienzan a declarar funcionarios

La oposición aceleró la ofensiva política contra el oficialismo y convocó para mañana a las 16 a una nueva reunión de la Comisión $LIBRA, el cuerpo legislativo que investiga el criptogate. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, confirmó que en esta audiencia declararán el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex titular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación de Libra, Florencia Zicavo.

La citación también alcanza a los ex funcionarios de la Oficina Anticorrupción Luis Villanueva y José Mazzoni, quienes deberán explicar cómo reaccionó el Gobierno cuando estalló el escándalo Libra. Ferraro, a través de un mensaje en redes sociales, buscó presionar directamente al presidente Javier Milei. Le recordó que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, prometió hacer una autocrítica y sostuvo que el primer paso es no evadir las explicaciones políticas frente a sospechas de corrupción.

“El Gobierno debe colaborar con la investigación de $Libra. Eso empieza por lo más simple: que Melik y Zicavo se presenten en la comisión como corresponde”, señaló el legislador opositor, quien advirtió que solo así el Congreso podrá cumplir con su rol de contralor establecido en la Constitución.

La agenda de citaciones incluye además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente del Consejo de Asesores, Demian Reidel. La oposición busca trazar un mapa completo de las responsabilidades políticas detrás del proyecto Libra.

Más adelante, la comisión llamará a los promotores de la criptomoneda Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, junto a empresarios vinculados al mundo cripto como Diógenes Casares y Charles Hoskinson, quienes habrían aportado datos sobre retornos indebidos en el entorno presidencial. También se sumarán las declaraciones de Jerónimo Walsh, Ariel Parkinson y Walter Kerr, traductor de la Casa Rosada que participó de reuniones clave con Hayden Davis, creador de Libra.

Por último, la comisión prevé interrogar al titular de la Unidad de Información Financiera, Paulo Stark, y a la ex subsecretaria de Asuntos Públicos Giselle Castelnuovo, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el criptogate.