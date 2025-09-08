Septiembre, ruda y buena vibra: el ritual que muchos argentinos recomiendan y para qué sirve

Con la llegada de septiembre no solo florecen los jardines: también se renuevan las energías. Para muchas personas, este mes marca un nuevo comienzo, y con él aparecen rituales cargados de simbolismo y tradición. Uno de los más populares en Argentina es simple, pero poderoso: guardar una hoja de ruda en la billetera.

¿Para qué sirve? Según la creencia popular, la ruda no es solo una planta con aroma fuerte y hojas llamativas. Tiene un aura mística que atraviesa generaciones. Se la considera un amuleto natural capaz de atraer prosperidad, salud y ahuyentar la envidia.

Los tips que tiene la ruda en la billetera:

Atrae buena suerte y dinero.

Protege de las malas vibras y la envidia.

Renueva la energía personal y del entorno.

Algunos incluso acompañan el acto con una oración o intención personal, reforzando así la conexión espiritual del ritual.

Más de los beneficios de la ruda:

Además de su costado esotérico, la ruda también tiene usos prácticos. Desde hace siglos se la usa en la herbolaria por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias y como repelente natural de insectos. Pero su rol como planta protectora es lo que más persiste en la cultura popular.

En muchas casas -no solo en Argentina, sino también en países de Latinoamérica y la región mediterránea- se la coloca en la entrada del hogar para cuidar a la familia y atraer abundancia.

Una costumbre que se transmite

Guardar una hoja de ruda en la billetera puede parecer un gesto pequeño, pero para quienes siguen esta tradición, significa mucho más. Es una forma de conectar con nuestras raíces, renovar energías y encarar la primavera con el pie derecho.