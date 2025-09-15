Reactivan un canal clave para el riego de cultivos sanjuaninos con fondos de la minería

El Departamento de Hidráulica comenzó con las tareas preliminares para la esperada reactivación de la obra del Canal del Norte, una infraestructura clave para el riego y la producción agrícola de Jáchal. Tras varios años de interrupciones, comenzaron nuevamente los trabajos que completarán este cauce considerado estratégico para dejarlo plenamente operativo.

En esta etapa se realizará la reconstrucción de seis puentes-canales y obras complementarias que garantizarán el funcionamiento integral del sistema. Estos puentes resultan indispensables para sortear los cruces aluvionales que se encuentran a lo largo del trazado, hasta llegar al cruce del Río Seco Los Pajaritos, donde las antiguas estructuras habían sido demolidas debido a su avanzado deterioro.

image

La historia reciente de esta obra muestra que los trabajos se iniciaron en junio de 2021 y avanzaron hasta 2023, alcanzando un 30% de ejecución. En ese período se logró realizar el encamisado con hormigón y malla de acero en buena parte del cauce, pero el canal nunca llegó a recibir agua. Para su puesta en marcha resultan indispensables las intervenciones en los compartos y en las obras de cruce distribuidas en todo el recorrido.

image

El Canal del Norte nace en el Comparto General y se extiende hasta el Comparto del Canal del Alto. En su trayecto contempla un vertedero lateral, diseñado para derivar el caudal en caso de obstrucción del sifón Los Pajaritos, una medida que apunta a prevenir riesgos y proteger la red de riego. Actualmente, uno de los trabajos pendientes es la continuidad del encamisado, que llegó apenas 15 metros antes del Comparto del Alto y que será completado en esta nueva etapa.

El monto para finalizar la obra asciende a $2.011.729.733 que será financiado en un 50% por el Fideicomiso Minero de la Mina Veladero y por el otro 50% por Fideicomiso Minero de la Mina Gualcamayo.

image

Esta obra es fundamental para la actividad productiva del departamento: se estima que favorecerá el riego para 26 mil hectáreas y se beneficiarán 1.850 usuarios.

Con esta reactivación, se busca concluir una obra largamente esperada por los productores y regantes de Jáchal, quienes dependen de una red hídrica eficiente para el desarrollo de sus actividades. La reconstrucción del Canal del Norte no solo permitirá mejorar la distribución del agua de riego, sino también garantizar mayor seguridad y sustentabilidad en la infraestructura hidráulica del departamento.