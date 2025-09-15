Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto pago de cuota si pido 75 millones de pesos

En cuánto está la cuota de un crédito hipotecario del Banco Nación

Si estás considerando solicitar un crédito hipotecario en septiembre de 2025 , es importante conocer las condiciones actuales del Banco Nación. Esta entidad ofrece préstamos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) , lo que significa que las cuotas se ajustan según el índice de precios al consumidor. Además, el monto máximo a financiar es de hasta $390 millones, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad. Los plazos de pago varían entre 5 y 30 años, dependiendo del destino del crédito.

Si solicitás un préstamo de $75 millones con un plazo de 30 años, la cuota inicial sería aproximadamente de $380.014. Es importante tener en cuenta que esta cifra puede variar debido a los ajustes mensuales del UVA.

Requisitos para acceder al crédito

El Banco Nación establece ciertos requisitos para otorgar estos créditos:

Antigüedad laboral mínima : Se requiere una antigüedad mínima en el empleo, que varía según el tipo de relación laboral.

Ingresos verificables : Es necesario contar con ingresos comprobables que respalden la capacidad de pago del solicitante.

Relación cuota-ingreso : La cuota mensual no debe superar el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Destinos del crédito: Los créditos pueden destinarse a la adquisición, construcción, ampliación, refacción o terminación de una vivienda.

¿Cómo calcular tu cuota?

Para obtener una estimación más precisa de la cuota mensual según tu situación particular, podés utilizar el simulador de crédito hipotecario del Banco Nación. Este herramienta te permitirá ingresar tus datos y obtener una proyección ajustada a tus necesidades.