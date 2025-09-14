domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Durísimo impacto

Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en la intersección de avenida Libertador y Las Palmas. La víctima, de 20 años, fue trasladada inconsciente al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en la esquina de avenida Libertador y calle Las Palmas, en el departamento Rivadavia. El choque involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella RX150, y dejó a un joven con lesiones de gravedad.

Lee además
un hombre de 40 anos murio mientras trabajaba en una fabrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
violenta pelea a la salida de un boliche top de san juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro se produjo cuando Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, conducía la Hilux en dirección Este-Oeste por Libertador, mientras que Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, circulaba en la moto de Norte a Sur por Las Palmas. Por motivos que se investigan, ambos vehículos impactaron en la intersección.

Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, terminó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en la acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, cruzó de carril, recorrió varios metros y quedó detenida a unos 100 metros del lugar del impacto. La esquina cuenta con semáforo, pero a esa hora funcionaba en modo intermitente.

Personal de emergencias trasladó a Galán Quiroga inconsciente al Hospital Rawson, donde ingresó con múltiples fracturas. En el lugar trabajó Comisaría 13ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

En el operativo se secuestraron pertenencias del motociclista, entre ellas una mochila con ropa, guantes de moto, billetera con documentación, $1.500 en efectivo, zapatillas negras y partes de un celular. Las pericias continúan para determinar las responsabilidades en el hecho.

Seguí leyendo

Intento de robo en Albardón: cayó el "Chonono", un delincuente con pedido de captura

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos

En pleno centro sanjuanino: perdió el control del auto y chocó con una camioneta estacionada

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta pelea a la salida de un boliche top de san juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Te Puede Interesar

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Por Celeste Roco Navea
Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas
Durísimo impacto

Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas

La estructura aledaña al tren San Martín. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: las chapas que ya no están en Caucete

Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo
Ciclismo

Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo

¿El dinero da felicidad o sólo tranquilidad?
Coaching

¿El dinero da felicidad o sólo tranquilidad?