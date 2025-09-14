Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 6 de la mañana , en la esquina de avenida Libertador y calle Las Palmas , en el departamento Rivadavia . El choque involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella RX150 , y dejó a un joven con lesiones de gravedad.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales , el siniestro se produjo cuando Martiniano Alcoba Arena , de 19 años , conducía la Hilux en dirección Este-Oeste por Libertador , mientras que Jeremías Gregorio Galán Quiroga , de 20 años , circulaba en la moto de Norte a Sur por Las Palmas . Por motivos que se investigan, ambos vehículos impactaron en la intersección.

Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, terminó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en la acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, cruzó de carril, recorrió varios metros y quedó detenida a unos 100 metros del lugar del impacto. La esquina cuenta con semáforo, pero a esa hora funcionaba en modo intermitente.

Personal de emergencias trasladó a Galán Quiroga inconsciente al Hospital Rawson, donde ingresó con múltiples fracturas. En el lugar trabajó Comisaría 13ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

En el operativo se secuestraron pertenencias del motociclista, entre ellas una mochila con ropa, guantes de moto, billetera con documentación, $1.500 en efectivo, zapatillas negras y partes de un celular. Las pericias continúan para determinar las responsabilidades en el hecho.