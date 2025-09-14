Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en la esquina de avenida Libertador y calle Las Palmas, en el departamento Rivadavia. El choque involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella RX150, y dejó a un joven con lesiones de gravedad.
Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro se produjo cuando Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, conducía la Hilux en dirección Este-Oeste por Libertador, mientras que Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, circulaba en la moto de Norte a Sur por Las Palmas. Por motivos que se investigan, ambos vehículos impactaron en la intersección.
Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, terminó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en la acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, cruzó de carril, recorrió varios metros y quedó detenida a unos 100 metros del lugar del impacto. La esquina cuenta con semáforo, pero a esa hora funcionaba en modo intermitente.
Personal de emergencias trasladó a Galán Quiroga inconsciente al Hospital Rawson, donde ingresó con múltiples fracturas. En el lugar trabajó Comisaría 13ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.
En el operativo se secuestraron pertenencias del motociclista, entre ellas una mochila con ropa, guantes de moto, billetera con documentación, $1.500 en efectivo, zapatillas negras y partes de un celular. Las pericias continúan para determinar las responsabilidades en el hecho.