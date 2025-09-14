Detuvieron a un joven tras robar el motor de un aire acondicionado en Pocito

Este domingo, alrededor de las 06:30 horas, personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna detuvo a Enzo Daniel Flores, de 23 años, acusado de robo agravado por escalamiento en el departamento Pocito.

El hecho ocurrió en la verdulería "La Gringa", ubicada en la intersección de calles Lemos y Picasso. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, Flores escaló la pared de 3,10 metros del local para desconectar y sustraer el motor del aire acondicionado, cortando previamente las conexiones eléctricas con un cuchillo tipo serrucho, lo que además provocó daños en el medidor de luz del comercio.

Tras el robo, el acusado huyó a pie por calles cercanas hasta que fue interceptado por la policía en la intersección de calles Lemos e Independencia, a pocos metros del lugar del hecho. La detención se realizó gracias a un aviso al 911 realizado por dos vecinas que observaron al joven trasladando el motor.

En el lugar, la Policía Científica secuestró el motor sustraído, el cuchillo utilizado y restos de aislante y cinta aislante. La fiscalía realizó las inspecciones correspondientes, documentando los daños en el techo y la baldosa desplazada por el escalamiento.

El procedimiento se realizó bajo la supervisión de la Dra. Amalia Bustos, ayudante fiscal, y con la coordinación de las fiscales Dra. Virginia Branca y Dra. María Paula Carena, siguiendo lo establecido en la Ley N.° 1851.

Flores fue puesto en conocimiento de sus derechos y de la calificación legal provisoria del delito que se le imputa. La víctima constató los daños y la sustracción del motor en su comercio, quedando a la espera del avance del Procedimiento Especial de Flagrancia.