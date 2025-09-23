martes 23 de septiembre 2025

Situación agraria

Controlan más de 600 hectáreas de cultivos semilleros en el Valle de Tulum

El objetivo de este trabajo de campo es garantizar la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes del sector semillero.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), lleva adelante controles en producciones de cebolla, zanahoria y banching en distintos departamentos de la provincia.

Hasta el momento se han fiscalizado 600 hectáreas, lo que representa un avance del 75% sobre la superficie declarada. Las tareas de control se desarrollan en los departamentos de Angaco, San Martín, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Zonda, Ullum y Rivadavia.

La labor es ejecutada por el equipo técnico del Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), que continúa con el trabajo de campo para garantizar la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector semillero.

