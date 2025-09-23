Controlan más de 600 hectáreas de cultivos semilleros en el Valle de Tulum

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), lleva adelante controles en producciones de cebolla, zanahoria y banching en distintos departamentos de la provincia.

Hasta el momento se han fiscalizado 600 hectáreas, lo que representa un avance del 75% sobre la superficie declarada. Las tareas de control se desarrollan en los departamentos de Angaco, San Martín, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Zonda, Ullum y Rivadavia.

La labor es ejecutada por el equipo técnico del Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), que continúa con el trabajo de campo para garantizar la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector semillero.

FUENTE: Sí San Juan