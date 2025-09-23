Tras el último acto de vandalismo contra el Monumento al Deporte, qué harán las autoridades

A finales de la semana pasada volvió a registrarse una lamentable mala costumbre sanjuanina: el Monumento al Deporte, ubicado en el Parque de Mayo, fue vandalizado una vez más, justo un año después de que se montara un importante operativo para limpiarlo respetando sus condiciones originales, dado que se trata de un bien patrimonial.

En esta ocasión, la estructura fue marcada en distintas zonas con aerosol rojo, lo que representa un nuevo dolor de cabeza para las autoridades, que ahora deben reiniciar todo el proceso para “lavarle la cara” a la escultura.

“El año pasado se hizo una limpieza justamente para no dañar la escultura, que requiere un tratamiento específico. Es un monumento patrimonial que no puede ser intervenido por cualquiera, sino únicamente por personas especializadas en restauración de esculturas”, comentó al respecto a Tiempo de San Juan, el director de Espacios Verdes, Roberto Jorquera.

Y agregó: “Lo que hicimos a partir del relevamiento que realizamos el domingo pasado, y que continuamos el lunes, fue evaluar cómo abordar la situación para mitigar el daño. Actualmente estamos tratando la zona de la base. Primero identificamos el color, determinamos el proceso de limpieza y los insumos necesarios, y ahora vamos a trabajar para dejarlo como estaba”.

image

En cuanto al tratamiento del monumento en sí, el funcionario indicó: “Estamos trabajando en conjunto con Patrimonio para llevar adelante el proceso de forma adecuada, sin provocar daños y respetando las normativas tanto de Patrimonio como de Cultura. Este es un procedimiento que lleva más tiempo y que vamos a desarrollar con todo el cuidado y los métodos necesarios”.

Para finalizar, Jorquera destacó: “Hay que tener en cuenta también que este hecho se registró previo al fin de semana y que, durante el evento desarrollado el domingo por el Día del Estudiante, no se han producido nuevos daños. En este caso, notamos un buen comportamiento general, y logramos tener todo el espacio higienizado y en condiciones ayer lunes por la mañana”.

Los últimos actos de vandalismo contra la escultura

Cabe recordar que el Monumento al Deporte, una de las obras más representativas del paisaje cultural de San Juan desde su inauguración en 1970, volvió a ser blanco del vandalismo a finales de la semana pasada. La icónica escultura, que representa los cinco anillos entrelazados del Comité Olímpico Internacional, fue dañada con aerosol y corrector.

La última vez que la obra creada por el artista plástico José Carrieri había sido renovada fue justamente a finales de septiembre de 2024. Ocurrió tras una nota publicada por Tiempo de San Juan, que mostraba cómo la escultura se había transformado en una especie de “Tinder”, donde distintas personas escribían sus números de teléfono y direcciones de redes sociales.

En aquella ocasión, las autoridades de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, evaluaron el estado del monumento junto con la empresa concesionaria del mantenimiento de esa zona del parque. Determinaron que las escrituras habían sido hechas con corrector y marcadores, por lo que se optó por una limpieza con productos químicos, seguida del uso de una hidrolavadora para dejar la obra en condiciones.

Esta vez, en cambio, las inscripciones fueron realizadas con aerosol, lo que complica aún más las tareas de limpieza y restauración.