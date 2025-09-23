martes 23 de septiembre 2025

Para dejar en claro

No fue un ritual: las personas filmadas en Albardón hacían un trabajo científico

Una de las personas que aparece en el video es un entomólogo forense. Este se presentó en una comisaría para dar las explicaciones correspondientes tras la viralización del video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Pero nada de esto es así. Lo que en realidad se estaba haciendo era un estudio científico. Una de las personas que está en el video es un entomólogo forense y que está muy ligado a la Justicia.

Según manifestaron fuentes del caso, esta persona tuvo que acercarse hasta una comisaría y dar las explicaciones correspondientes de lo que había hecho. Y para dejar en claro que todo estaba en regla.

A qué se dedica un entomólogo forense

Es un especialista que utiliza el estudio de los insectos y otros artrópodos asociados a un cadáver o a una escena de crimen para ayudar en investigaciones policiales y judiciales.

Su principal función es estimar el tiempo de muerte (intervalo postmortem o PMI) basándose en los ciclos de vida de los insectos presentes en el cuerpo y su progresión de desarrollo. Además, puede determinar si un cuerpo ha sido trasladado de otro lugar, localizar el sitio original de la muerte, o incluso identificar la presencia de drogas y toxina.

Por tal razón, es un forense muy utilizado en la Justicia sanjuanina y se ha trabajado con esta persona en varios hechos que han tenido trascendencia pública, dijeron allegados.

