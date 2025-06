En San Juan, una experta aseguró que "educación financiera" debería ser obligatorio desde Jardín

¿Los motivos? No solo que sepan manejar el dinero sino también evitar caer en promesas milagrosas y falsas, y apuestas online. “Los adolescentes creen en la inmediatez del dinero y eso no existe”, dijo. “Si les dan inversiones con mucha rentabilidad, salgan corriendo”, dijo para evitar caer en trampas financieras.

También se mostró muy de acuerdo con las cuentas de ahorro en dólares, para chicos de 13 a 17 años y sin autorización parental. "Prefiero mil veces que hagan eso y no que dejen la plata en el banco, que ya sabemos lo que pasó con los bancos n el 2000”, afirmó. En cuanto a las apuestas on line no hay más que un consejo: mayor control parental.

Invitada por una escuela

image.png

Desde el lunes y hasta mañana, Totaro está dando charlas de educación financiera a los alumnos y papás del colegio Dante Alighieri, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. “Los chicos viven en un mundo en que las finanzas son importantísimas y están amenazados por la ludopatía. La educación financiera no está incluida en la currícula, pero creemos que es fundamental que sepan manejar el dinero”, dijo Alejandra Merlino, la representante legal dl colegio que trajo a la experta a San Juan.

Para Gabriela Totaro, la enseñanza en educación financiera no solo debe partir de la escuela, sino también del hogar, donde el dinero no debe un tabú. “Los chicos deben hablar con sus papás del dinero, deben saber cuánto ganan, como se empieza a ahorrar, que un parte los disfruten y también es importante la donación, porque formamos parte de la sociedad”, opinó.

En la enseñanza también se deben comprometer los padres. “Muchos papás no saben cómo hablar de dinero porque tampoco recibieron educación financiera. Por eso también necesitamos formar a los adultos para que acompañen a sus hijos”, dijo. En ese aspecto, la experta aconsejó tomar cursos de educación financiera por ejemplo en la Bolsa de Comercio de San Juan, o entidades reguladas, y con docentes capacitados.

Ahorrar e invertir

¿Y cuánto debería ahorrar un adulto?, se le consultó. “Por lo menos el diez por ciento de su ingreso. Y ese diez por ciento invertirlo y ponerlo a trabajar para que a futuro pueda vivir ese dinero”, indicó Totaro. Dejó bien claro que no es lo mismo ahorrar que invertir en algo que de rendimientos: “Con el ahorro solo no alcanza, pero si vos no tenés el hábito del ahorro, no vas a poder nunca construir un capital de inversión”, expresó.

Tips para no caer en estafas, y las cripto

Gabriela aconseja huir de las inversiones que ofrecen mucha rentabilidad. “O sea, más de un 14% anual en dólares, no es real”, aseguró y agregó que, en el Mercado de Capitales, se puede esperar un dos, un cuatro o máximo, un seis por ciento en dólares. “Esos que te prometen mucho, no. Si te hablan de un diez, de un veinte, de un treinta y en poco tiempo, eso es estafa”, advirtió.

Y además hay que tener cuidado si no está regulado. Los mercados de capitales y los brokers para invertir están regulados por la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores. Las compañías de seguro tienen atrás la Superintendencia de Seguros de la Nación. “Si no hay un ente que los regule, salgan corriendo”, aconsejó.

En ese punto, el interrogante es que pasa con las inversiones en criptomonedas, que no están reguladas. “A mí me encantan, pero no deberían invertir más del 2% del patrimonio, porque es algo súper volátil, es confianza entre las personas. Se puede ganar mucho y se puede perder todo”, aseguró.