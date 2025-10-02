jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Paritarias UOCRA: cuánto ganan los albañiles y obreros de construcción de San Juan en octubre de 2025

Los obreros de la construcción tienen nuevas escalas salariales vigentes en octubre de 2025. Cuánto cobran albañiles y peones según categoría y zona, con el último acuerdo salarial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los albañiles y trabajadores de la construcción tendrán un aumento en los salarios en octubre de 2025, después del acuerdo paritario al que llegó la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.

Lee además
En setiembre, los envíos de coparticipación y otras transferencias nacionales disminuyeron. El impacto en San Juan.
Setiembre complicado

San Juan, entre las provincias más golpeadas por la caída de transferencias nacionales
crece la presion cambiaria y el dolar supera en san juan los $1.450 pesos en los bancos
Mercado cambiario

Crece la presión cambiaria y el dólar supera en San Juan los $1.450 pesos en los bancos

De esta manera, esta área tendrá una actualización del 3%, el cual se toma como base el mes de abril de este año. Justamente, el pasado 2 de septiembre, se reajustó la tabla de salarios para cada categoría de trabajadores en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N.º 545/08, con vigencia hasta 2026.

Aumento para albañiles y trabajadores de la construcción: así se divide cada zona

El acuerdo señala que hay diferentes categorías en las que están incluidos los albañiles, las cuales detallarán el incremento del sueldo para el oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno.

A su vez, el monto que perciba cada trabajador de la construcción dependerá del lugar en donde realice la actividad laboral. Mientras más fría la zona, más cobrarán:

  • Zona "A": Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
  • Zona "B": Neuquén, Río Negro y Chubut.
  • Zona "C": Santa Cruz.
  • Zona "C Austral": Tierra del Fuego.

¿Cuánto cobra cada trabajador de la construcción?

Zona A

  • Oficial especializado: $ 3730,67 por hora
  • Oficial: $ 3176,60 por hora
  • Medio oficial: $ 2929,27 por hora
  • Ayudante: $ 2695,06 por hora
  • Sereno: $ 490.603,03 por mes

Zona B

  • Oficial especializado: $ 4364,88 por hora
  • Oficial: $ 3716,32 por hora
  • Medio oficial: $ 3427,38 por hora
  • Ayudante: $ 3153,10 por hora
  • Sereno: $ 574.006,28 por mes

Zona C

  • Oficial especializado: $ 6789,82 por hora
  • Oficial: $ 5781,85 por hora
  • Medio oficial: $ 5330,02 por hora
  • Ayudante: $ 4905,14 por hora
  • Sereno: $ 892898,36 por mes

Zona C Austral

  • Oficial especializado: $ 7473,34 por hora
  • Oficial: $ 6353,20 por hora
  • Medio oficial: $ 5858,54 por hora
  • Ayudante: $ 5390,12 por hora
  • Sereno: $ 981.206,06 por mes.
Temas
Seguí leyendo

Con más 10.000 ventas, terminó el programa sanjuanino que ofrece garrafas más baratas

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Ante el derrumbe financiero, una gran Fintech argentina sale a recomprar sus acciones

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta subió $4.000 en la Feria de Capital

El empresario José Luis Manzano, con negocios en San Juan, ¿cerca de Telefé?

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Mercado Pago y Cocos Capital suspenden la venta de dólar oficial en plena tensión cambiaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con la llegada del calor, finalizó el Programa Garrafa Hogar, que ofrece garrafas más baratas en cada departamento sanjuanino.
Balance

Con más 10.000 ventas, terminó el programa sanjuanino que ofrece garrafas más baratas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Te Puede Interesar

En setiembre, los envíos de coparticipación y otras transferencias nacionales disminuyeron. El impacto en San Juan.
Setiembre complicado

San Juan, entre las provincias más golpeadas por la caída de transferencias nacionales

Por Elizabeth Pérez
Bombazo en Rawson: cansado de aprietes, renunció el presidente de Unión
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Declaraciones

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa Cuentas Claras, que lleva la educación financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Amapola Esmeralda Tobal, vecina homenajeada en Rawson.
Reconocimiento

La historia de Pola, y por qué siendo vecina rawsina un playón lleva su nombre