Paritarias UOCRA: cuánto ganan los albañiles y obreros de construcción de San Juan en octubre de 2025

Los albañiles y trabajadores de la construcción tendrán un aumento en los salarios en octubre de 2025, después del acuerdo paritario al que llegó la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.

De esta manera, esta área tendrá una actualización del 3%, el cual se toma como base el mes de abril de este año. Justamente, el pasado 2 de septiembre, se reajustó la tabla de salarios para cada categoría de trabajadores en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N.º 545/08, con vigencia hasta 2026.

Aumento para albañiles y trabajadores de la construcción: así se divide cada zona

El acuerdo señala que hay diferentes categorías en las que están incluidos los albañiles, las cuales detallarán el incremento del sueldo para el oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno.

A su vez, el monto que perciba cada trabajador de la construcción dependerá del lugar en donde realice la actividad laboral. Mientras más fría la zona, más cobrarán:

Zona "A" : Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. Zona "B" : Neuquén, Río Negro y Chubut.

: Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona "C" : Santa Cruz.

: Santa Cruz. Zona "C Austral": Tierra del Fuego.

¿Cuánto cobra cada trabajador de la construcción?

Zona A

Oficial especializado: $ 3730,67 por hora

Oficial: $ 3176,60 por hora

Medio oficial: $ 2929,27 por hora

Ayudante: $ 2695,06 por hora

Sereno: $ 490.603,03 por mes

Zona B

Oficial especializado: $ 4364,88 por hora

Oficial: $ 3716,32 por hora

Medio oficial: $ 3427,38 por hora

Ayudante: $ 3153,10 por hora

Sereno: $ 574.006,28 por mes

Zona C

Oficial especializado: $ 6789,82 por hora

Oficial: $ 5781,85 por hora

Medio oficial: $ 5330,02 por hora

Ayudante: $ 4905,14 por hora

Sereno: $ 892898,36 por mes

Zona C Austral