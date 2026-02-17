martes 17 de febrero 2026

Portugal

Con polémica, Real Madrid derrotó a Benfica en la ida de los playoffs de la Champions

Con un golazo de Vinicius, que luego acusó a Prestianni por racismo, el Merengue derrotó a Las Águilas en Lisboa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un duelo cargado de polémica, Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica en el Estadio Da Luz por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

Se viene un nuevo cruce entre el Benfica y el Real Madrid.Foto: Agencia NA (redes)
Fútbol

Champions League 2026: hora, TV y todo sobre Benfica vs Real Madrid
champions league: galatasaray le dio una paliza a la juventus
Fútbol europeo

Champions League: Galatasaray le dio una paliza a la Juventus

Vinicius Junior anotó el único tanto con un verdadero golazo, pero luego tuvo un tenso cruce con Gianluca Prestianni. Posteriormente, el brasileño acusó al argentino con el árbitro Francois Letexier por racismo y el duelo se detuvo unos minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fla_infos/status/2023868031970279713&partner=&hide_thread=false

Los capitaneados por Nicolás Otamendi buscaron la igualdad pero fue triunfo Merengue. Volverán a verse las caras el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu por un lugar en octavos.

