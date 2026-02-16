lunes 16 de febrero 2026

Fútbol

Champions League 2026: hora, TV y todo sobre Benfica vs Real Madrid

La Champions entra en modo eliminación directa y no hay margen de error. El Estádio da Luz será escenario del cruce más atractivo de la jornada inicial. También juegan PSG, Juventus y Borussia Dortmund

Por Agencia NA
Se viene un nuevo cruce entre el Benfica y el Real Madrid.Foto: Agencia NA (redes)

Los dos equipos llegan tras una definición electrizante en la última fecha de la fase inicial. El Real Madrid terminó noveno y se quedó a un paso de clasificar directo a octavos, mientras que el Benfica fue 24° y logró meterse en los playoffs por diferencia.

En aquel cruce decisivo, los portugueses se impusieron 4-2 en un final inolvidable. A los españoles les alcanzaba con perder por un gol para evitar esta instancia, pero el arquero ucraniano Anatoliy Trubin sentenció el resultado en la última jugada, firmando una de las definiciones más impactantes del certamen.

Ahora, el reencuentro promete tensión máxima.

Además, el Benfica cuenta con un condimento especial: su entrenador es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y vuelve a enfrentar a su exclub en una instancia decisiva.

El partido será televisado por ESPN y la plataforma Disney+.

Los otros cruces del martes

La jornada inaugural de los playoffs tendrá otros tres encuentros destacados:

  • Galatasaray vs. Juventus (14:45)

  • Borussia Dortmund vs. Atalanta (17)

  • Mónaco vs. PSG (17), con el vigente campeón como visitante en un cruce exigente.

Los partidos del miércoles

La ida de los playoffs continuará el miércoles con estos encuentros:

  • Qarabag vs. Newcastle (14:45)

  • Olympiakos vs. Bayer Leverkusen (17)

  • Brujas vs. Atlético Madrid (17)

  • Bodo Glimt vs. Inter de Milán (17)

La Champions entra en su etapa más caliente y ningún gigante quiere quedarse afuera antes de tiempo.

