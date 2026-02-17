martes 17 de febrero 2026

Fútbol europeo

Champions League: Galatasaray le dio una paliza a la Juventus

Con la goleada al equipo del norte italiano, los turcois se acercan a octavos de final de la Champions League.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray este martes en Estambul en la ida de la repesca de los octavos de la Liga de Campeones de Europa, por lo que ve muy comprometidas sus opciones de seguir en la competición.

Los turineses, que ganaban al descanso 2-1, se hundieron en la segunda parte y quedaron contra las cuerdas antes del partido de vuelta, la próxima semana.

Aprovechando un mal control de Kenan Yildiz en un saque de banda en el mediocampo italiano, los turcos abrieron el marcador en el minuto 15 gracias a Gabriel Sara (1-0) en su primera acción verdaderamente peligrosa.

La reacción de los Bianconeri fue inmediata: al minuto, los hombres de Luciano Spalletti igualaron gracias a Teun Koopmeiners (16'), que empujó a puerta vacía un testarazo potente de Pierre Kalulu rechazado por el guardameta turco Ugurcan Cakir.

Privada en ataque de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik, la Juve volvió a contar un cuarto de hora después con su mediocentro defensivo neerlandés, autor de un zurdazo potente a la escuadra (32') tras una pared con Weston McKennie.

Pero la defensa piamontesa —que ya había encajado ocho goles en sus tres últimos partidos— hizo aguas tras la reanudación.

Otro neerlandés, Noa Lang, remató a bocajarro un disparo cruzado de Baris Yilmaz que le cayó a los pies tras el rechace (49').

Luego el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los locales con un cabezazo en una falta escorada botada con potencia frente a la portería de Michele Di Gregorio (60').

Los turcos, en superioridad numérica tras la expulsión del colombiano Juan Cabal a la hora de juego, ampliaron la cuenta (75') gracias a un balón robado por Victor Osimhen a Lloyd Kelly dentro del área turinesa y convertido de nuevo por Lang.

Recién ingresado, el francés Sacha Boey vendió la contundente victoria (86') de los turcos, aprovechando una vez más la presión eficaz de Osimhen.

Embed - Galatasaray vs Juventus 5-2 - Highlights & All Goals - Noa Lang & Davinson Sanchez & Sacha Boey Goal

Ya derrotados 3-2 el sábado en liga ante el Inter de Milán, los pupilos de Luciano Spalletti, que solo han sumado un empate en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones, deberán imponerse por un amplio margen en el partido de vuelta del próximo miércoles para poder seguir en la Liga de Campeones.

Temas
