Milei visita aliados, y muda su "Tour de la Gratitud" a Tucumán

El 19 de marzo, luego de su paso por Argentina Week en Manhattan, el presidente Javier Milei tiene previsto pisar la provincia de Tucumán en el marco del Tour de la Gratitud, después de que los diputados de Independencia Gladys Medina y Elia Fernández, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, hubieran votado a favor de la reforma laboral.

Se trata de una nueva fecha en la gira federal que encabeza el Presidente, y en la que busca agradecer a sus votantes el resultado de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, parte del equipo de logística y comunicación de La Libertad Avanza ultima detalles para que en la provincia del norte Milei haga una nueva presentación de este tour que lo tiene como protagonista, saludando a la militancia y a los simpatizantes de su gestión.

El 19 de marzo es la fecha elegida siempre y cuando no haya modificaciones a último momento. “Está todo en marcha”, dicen en el oficialismo, aunque siempre dejan abierta alguna posibilidad de que el evento se suspenda ante un hecho puntual que afecte la agenda.

De todos modos, las fuentes indicaron a esta agencia que el gobernador Jaldo no será de la partida.

Con megáfono en mano y la intención de mostrar cercanía con el votante, el jefe de Estado pretende replicar el esquema de presentaciones en territorio peronista. Este tipo de actividades fueron una constante durante la campaña electoral y, tras la contienda que consagró a su espacio político, se repitieron en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.

En los pasillos de Casa Rosada ya daban por hecho en diciembre que el economista iba a continuar en un formato de “campaña permanente”, con el ‘Tour de la Gratitud’. Siempre acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por funcionarios de su confianza.

La última fecha del tour fue el 26 de enero en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde el economista agradeció el respaldo electoral que tuvo en el principal distrito y vinculó ese apoyo con la continuidad de su proyecto político.

“Quiero darles las gracias, porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue en base a la reconstrucción”, expresó en aquella oportunidad.

“Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, lanzó por entonces.