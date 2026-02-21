Hugo Moyano reapareció tras el paro y aseguró "fue contundente"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano , volvió a expresarse públicamente este jueves y evaluó como “contundente” el paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la Reforma Laboral, que finalmente fue aprobada en el Congreso.

Buscando excelencia Los laboratorios de Obras Sanitarias: el corazón invisible que garantiza el agua de los sanjuaninos

A través de un video difundido por un medio sindical, Moyano felicitó a los afiliados por la adhesión a la protesta y sostuvo que la medida de fuerza tuvo un fuerte impacto mientras se debatía el proyecto en el recinto. Según remarcó, el acompañamiento del gremio volvió a poner en evidencia la capacidad de movilización del sector.

De acuerdo a lo informado por Agencia Noticias Argentinas, el dirigente resaltó el rol clave del transporte de cargas durante la jornada de huelga, al señalar que la paralización parcial de la actividad incidió directamente en la logística y el abastecimiento, otorgándole mayor visibilidad a la protesta.

En ese marco, Moyano insistió en que Camioneros “siempre defendió los derechos de los trabajadores” y advirtió que el sindicato seguirá de cerca la implementación de la nueva normativa laboral. Además, reafirmó su desacuerdo con el espíritu de la reforma y con algunos de los cambios aprobados.

Días antes de la votación, el histórico referente sindical ya había manifestado reparos sobre la iniciativa debatida en el Congreso, al considerar que ciertos puntos podían afectar conquistas logradas a lo largo de los años. “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, había señalado entonces.