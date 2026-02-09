Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados

La carrera de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) registró en los últimos años un marcado contraste entre su potencial salarial y su desempeño académico. Según datos difundidos por la Facultad de Ingeniería (FI) durante los últimos años, los egresados podían percibir entre 3.000 y 3.500 dólares mensuales en sus primeros empleos, lo que, al tipo de cambio oficial actual, equivale a ingresos cercanos a los $5.000.000 mensuales -en base a los $1.450 de dólar oficial cotizados durante febrero-. Sin embargo, enfrenta limitaciones vinculadas a su acreditación y a su estructura curricular, lo que derivó en un proceso de reconversión del plan de estudios.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Eric Laciar, explicó que el principal problema radica en que Ingeniería en Metalurgia Extractiva es la única carrera de este tipo en el país, lo que impide contar con estándares de evaluación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). “Al ser la única carrera en el país, no existen estándares para su acreditación. La CONEAU no tiene parámetros porque no podemos autoevaluarnos y se necesita la referencia de otra universidad”, indicó a Tiempo de San Juan.

Ante este escenario, la Facultad de Ingeniería trabaja en la modificación del plan de estudios para adaptar Ingeniería en Metalurgia Extractiva a Ingeniería en Metalurgia, una carrera que sí cuenta con estándares nacionales y se dicta en al menos tres universidades del país. El objetivo es avanzar en el proceso de acreditación ante la CONEAU. En paralelo, Laciar indicó que las otras 12 carreras de la Facultad ya modificaron sus planes de estudio y se encuentran en procesos de acreditación o los han completado.

Falta de egresados y captación laboral

La problemática de la carrera no es reciente. En los últimos años, la Facultad de Ingeniería registró una baja cantidad de egresados en Ingeniería en Metalurgia Extractiva. De acuerdo con información difundida anteriormente por la unidad académica, hubo períodos de más de un año sin estudiantes recibidos.

En abril de 2025, desde la Facultad explicaron a Tiempo de San Juan que una de las causas fue la inserción temprana de alumnos avanzados en el mercado laboral. Empresas mineras, principalmente de la Patagonia, contrataban a estudiantes que se encontraban en las etapas finales de la carrera, lo que en muchos casos derivaba en la postergación o abandono de los estudios.

Según altas fuentes de la FI, los ingenieros en Metalurgia Extractiva podían percibir entre 3.000 y 3.500 dólares mensuales en sus primeros trabajos, mientras que los estudiantes avanzados podían acceder a ingresos superiores al millón de pesos mensuales en etapas previas a la graduación.

Intento de reconversión académica

El proceso de transformación de la carrera ya había sido planteado por la Facultad de Ingeniería en años anteriores. En 2024, la unidad académica le confirmó a este diario la intención de modificar la denominación de Ingeniería en Metalurgia Extractiva a Ingeniería en Metalurgia, con el objetivo de ampliar el campo de formación y mejorar la inserción en redes académicas nacionales.

El nuevo perfil profesional busca incorporar mayores contenidos vinculados a la siderurgia, la pirometalurgia y otras ramas industriales, de modo que los egresados no estén limitados exclusivamente al sector minero, sino que también puedan desempeñarse en áreas como la industria del acero y las caleras.

La iniciativa contemplaba, además, la incorporación de la UNSJ a una red de universidades que dictan Ingeniería en Metalurgia, entre ellas sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), lo que permitiría contar con descriptores de conocimiento y parámetros de evaluación.

Contexto minero y demanda estudiantil

La situación de Ingeniería en Metalurgia Extractiva se inscribe en un contexto de expansión del sector minero en San Juan. La carrera fue considerada estratégica por la Facultad de Ingeniería en el marco del impulso de proyectos vinculados al cobre y al desarrollo de inversiones mineras.

En ese escenario, las carreras vinculadas a la minería registraron un crecimiento sostenido en la demanda estudiantil. Según datos oficiales de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Minas fue la carrera con mayor cantidad de aspirantes para el ciclo académico 2026, con 668 inscriptos, seguida por Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, con alrededor de 400 postulantes cada una.

El vicedecano Eric Laciar explicó que el desarrollo minero de la provincia incidió en el interés por estas carreras. “San Juan está apostando fuertemente al desarrollo minero, lo que hace que Ingeniería en Minas e Ingeniería en Metalurgia Extractiva sean de las más beneficiadas, y que además traccionen al resto de las ingenierías”, afirmó.

En total, la Facultad de Ingeniería contabilizó 2.880 aspirantes para el ciclo 2026, incluyendo estudiantes que ya ingresaron y aquellos que continúan el trayecto de ingreso.