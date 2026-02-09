En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil

El Hospital Guillermo Rawson volvió a teñirse de amarillo este lunes por la mañana. Familiares, pacientes, voluntarios, autoridades y vecinos se reunieron para participar de la tradicional suelta de globos , una actividad que cada año busca visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

La iniciativa se realizó en la antesala del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, y fue organizada en conjunto entre el hospital y la Fundación FundaME. Entre los presentes estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a funcionarios provinciales, autoridades del nosocomio y representantes de distintas instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020934280856342824&partner=&hide_thread=false Así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil pic.twitter.com/ec7HZ37OEj — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 9, 2026

En la provincia, alrededor de 600 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años reciben diagnóstico de patologías oncológicas, siendo la leucemia la más frecuente. El cáncer infantil constituye, además, una de las principales causas de mortalidad en la población pediátrica.

Más allá del acto simbólico, la jornada tuvo un fuerte componente emocional. La suelta de globos no solo representa un gesto de esperanza, sino también un reconocimiento al trabajo silencioso de los equipos de salud y al acompañamiento que reciben las familias. También es un espacio para recordar a los niños que no lograron superar la enfermedad y permanecen en la memoria de sus seres queridos.

Durante el encuentro, autoridades de FundaME destacaron el compromiso de los profesionales de la salud en San Juan. Tomaron la palabra la Dra. María Elizabeth Arrieta, jefa de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del hospital; el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; y el gobernador Orrego, quienes coincidieron en resaltar la labor del personal médico y la fortaleza de las familias que enfrentan este proceso.

La actividad contó además con la presencia de la intendente de Capital, Susana Laciar; la diputada nacional Nancy Picón; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; y otras autoridades provinciales.

En esta edición, el evento sumó un elemento especial: la presentación del proyecto “Lazo Abrazador”, impulsado por FundaME. Se trata de un objeto de material suave pensado para brindar calma, seguridad y contención a los pacientes. Desde la organización explicaron que el color amarillo simboliza la energía, la luz y la fuerza, y busca convertirse en un símbolo del acompañamiento colectivo.