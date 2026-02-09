lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil

La actividad reunió a pacientes, familias, voluntarios y autoridades en una jornada cargada de emoción y concientización durante este lunes. Destacaron el trabajo del equipo de salud, el acompañamiento a las familias y la presentación de una iniciativa pensada para brindar contención a los niños en tratamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
AQOl5OeB2swE29CmTOfiX0r21kKKXqxNSJGa8vmhEErY512pnrPeGzot8LqcDCvOhcspUcRDzFYsa2CNkCyuLTTEpmSCezi- (1)

El Hospital Guillermo Rawson volvió a teñirse de amarillo este lunes por la mañana. Familiares, pacientes, voluntarios, autoridades y vecinos se reunieron para participar de la tradicional suelta de globos, una actividad que cada año busca visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

Lee además
¡los therians ya son furor en san juan! asi reaccionaron en las redes sobre el fenomeno juvenil que llegaria a la provincia
Viral

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia
FOTOS: Gentileza Dirección de Turismo y Municipio de Ciudad de San Juan.
Turismo

San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos

La iniciativa se realizó en la antesala del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, y fue organizada en conjunto entre el hospital y la Fundación FundaME. Entre los presentes estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a funcionarios provinciales, autoridades del nosocomio y representantes de distintas instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020934280856342824&partner=&hide_thread=false

En la provincia, alrededor de 600 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años reciben diagnóstico de patologías oncológicas, siendo la leucemia la más frecuente. El cáncer infantil constituye, además, una de las principales causas de mortalidad en la población pediátrica.

Más allá del acto simbólico, la jornada tuvo un fuerte componente emocional. La suelta de globos no solo representa un gesto de esperanza, sino también un reconocimiento al trabajo silencioso de los equipos de salud y al acompañamiento que reciben las familias. También es un espacio para recordar a los niños que no lograron superar la enfermedad y permanecen en la memoria de sus seres queridos.

Durante el encuentro, autoridades de FundaME destacaron el compromiso de los profesionales de la salud en San Juan. Tomaron la palabra la Dra. María Elizabeth Arrieta, jefa de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del hospital; el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; y el gobernador Orrego, quienes coincidieron en resaltar la labor del personal médico y la fortaleza de las familias que enfrentan este proceso.

La actividad contó además con la presencia de la intendente de Capital, Susana Laciar; la diputada nacional Nancy Picón; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; y otras autoridades provinciales.

En esta edición, el evento sumó un elemento especial: la presentación del proyecto “Lazo Abrazador”, impulsado por FundaME. Se trata de un objeto de material suave pensado para brindar calma, seguridad y contención a los pacientes. Desde la organización explicaron que el color amarillo simboliza la energía, la luz y la fuerza, y busca convertirse en un símbolo del acompañamiento colectivo.

Temas
Seguí leyendo

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando

Tras la creciente, habilitaron nuevamente la Ruta 141: las precauciones para transitar

La RAM Dakota se puso a prueba en el Dique de Ullum y fue un éxito

"Cien años de soledad" se transforma en un viaje sensorial en el Teatro del Bicentenario

Mirá cómo va el nuevo edificio "inteligente" de tribunales que se está construyendo en San Juan

Indignación en Jáchal: vandalizaron el icónico escudo de La Falda

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Educación habilitó nuevas oportunidades de formación superior gratuita: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ruta 40 sur: en la historica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Te Puede Interesar

Los útiles escolares en San Juan, con fuerte presencia Made in China.
Relevamiento

Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ley de Glaciares en pausa: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Agenda minera

La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia
Viral

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia

FOTOS: Gentileza Dirección de Turismo y Municipio de Ciudad de San Juan.
Turismo

San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos