lunes 9 de febrero 2026

Obra novedosa

Mirá cómo va el nuevo edificio "inteligente" de tribunales que se está construyendo en San Juan

La construcción del Centro Judicial que unificará las dependencias de la Segunda Circunscripción de Jáchal e Iglesia va muy avanzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La construcción del Centro Judicial de Jáchal, ubicado en calle San Martín Nº 454, a 50 metros al Este de la plaza principal de la Ciudad de San José de Jáchal, en el departamento sede de la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia), está en un 70 % de avance.

El dato se conoció con la visita a la obra que realizó la Presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, junto a los dos Jueces Multifueros de la Segunda Circunscripción Judicial, Daniel Castro y Eduardo Vega; el Juez de Paz de Letrado Jáchal, Martín Peñafort; la administradora de la Oficina Judicial Multifuero, Paula Paez, además de los encargados de la obra.

Con una superficie total de 4.026 m² distribuidos en cuatro niveles (Subsuelo, Planta Baja, Primer y Segundo Piso), este inmueble se clasifica como un edificio inteligente. Esto se debe a su sistema BMS (Building Management System), que permite monitorear y controlar la climatización, iluminación, ascensores, grupos electrógenos y sistemas de bombeo. Además, la propiedad dispone de un acceso secundario (peatonal y vehicular) por la calle Sarmiento.

Una vez finalizado, el Centro Judicial de Jáchal será una de las obras edilicias de mayor envergadura de la comuna.

García Nieto comentó: “Queríamos iniciar el año con una visita a Segunda Circunscripción. La obra, por supuesto nos enorgullece, es una obra imponente, pero sobre todo porque va a dar una solución edilicia para todas las funciones que hoy por hoy tiene el Poder Judicial aquí en Jáchal, pero también para el departamento de Iglesia. La implementación de los nuevos sistemas, como el Sistema Acusatorio, y de los nuevos paradigmas de la justicia, requieren que tengamos el espacio adecuado. Esta obra, entendemos que podría llegar a ser inaugurada sobre finales de este año, da respuesta a las necesidades. Está pensada para que sea funcional a la forma en que uno trabaja en el Poder Judicial, así que me voy muy contenta del estado en que está la construcción”.

