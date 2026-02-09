Un video grabado en plena naturaleza comenzó a circular en TikTok durante el fin de semana y despertó curiosidad, sorpresa y entusiasmo entre los usuarios. Las imágenes muestran a un grupo de personas danzando al aire libre en un encuentro vinculado a prácticas espirituales y ambientales, realizado en La Comarca del Jarillal, en la localidad de Las Flores, Iglesia.

Transporte público En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles

La publicación fue compartida por la cuenta extrasensorial_, que registró parte de la actividad con tomas de hombres y mujeres moviéndose entre árboles y paisaje cordillerano. En pocas horas, el clip acumuló cientos de “me gusta” y comentarios, con mensajes que destacaron la conexión con la naturaleza y el clima de armonía del encuentro. “Qué hermoso… todo a pura naturaleza, tierra, aire, baile, campo, bosque”, escribió una usuaria, mientras que otra lamentó haberse enterado tarde: “Si sabía, hubiera estado ahí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020973744311894501&partner=&hide_thread=false Hubo juntada de "abraza árboles" en Iglesia y se hizo viral en las redes



Video gentileza: TikTok extrasensorial_ pic.twitter.com/YqUWQCQrD8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 9, 2026

El video reavivó el interés por el evento, que se desarrolló durante los días 6, 7 y 8 de febrero y reunió a participantes de distintos puntos de la provincia y la región. Se trató de una nueva edición del llamado Festival de los Abraza Árboles, una propuesta que combina actividades culturales, corporales y espirituales en contacto con el entorno natural.

Durante las jornadas se realizaron talleres, danzas, intervenciones artísticas, espacios de conversación y prácticas vinculadas al bienestar físico y emocional. Más allá de la diversidad de actividades, el encuentro se planteó como un espacio de intercambio y convivencia, con una fuerte impronta ambiental y simbólica.