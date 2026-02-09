lunes 9 de febrero 2026

En Las Flores

Hubo juntada de "abraza árboles" en Iglesia y se hizo viral en las redes

Las imágenes de un encuentro realizado el fin de semana en Las Flores circularon en TikTok y generaron repercusión entre usuarios. El evento reunió a personas interesadas en prácticas espirituales, artísticas y ambientales en un entorno cordillerano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un video grabado en plena naturaleza comenzó a circular en TikTok durante el fin de semana y despertó curiosidad, sorpresa y entusiasmo entre los usuarios. Las imágenes muestran a un grupo de personas danzando al aire libre en un encuentro vinculado a prácticas espirituales y ambientales, realizado en La Comarca del Jarillal, en la localidad de Las Flores, Iglesia.

La publicación fue compartida por la cuenta extrasensorial_, que registró parte de la actividad con tomas de hombres y mujeres moviéndose entre árboles y paisaje cordillerano. En pocas horas, el clip acumuló cientos de “me gusta” y comentarios, con mensajes que destacaron la conexión con la naturaleza y el clima de armonía del encuentro. “Qué hermoso… todo a pura naturaleza, tierra, aire, baile, campo, bosque”, escribió una usuaria, mientras que otra lamentó haberse enterado tarde: “Si sabía, hubiera estado ahí”.

El video reavivó el interés por el evento, que se desarrolló durante los días 6, 7 y 8 de febrero y reunió a participantes de distintos puntos de la provincia y la región. Se trató de una nueva edición del llamado Festival de los Abraza Árboles, una propuesta que combina actividades culturales, corporales y espirituales en contacto con el entorno natural.

Durante las jornadas se realizaron talleres, danzas, intervenciones artísticas, espacios de conversación y prácticas vinculadas al bienestar físico y emocional. Más allá de la diversidad de actividades, el encuentro se planteó como un espacio de intercambio y convivencia, con una fuerte impronta ambiental y simbólica.

