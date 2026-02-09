lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dañinos

Indignación en Jáchal: vandalizaron el icónico escudo de La Falda

Tras la denuncia de un vecino, la comunidad lamenta los daños en el icónico escudo nacional, un sitio clave para el turismo y la cultura del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tranquilidad de Jáchal se vio alterada este domingo tras conocerse un grave hecho de vandalismo en uno de sus puntos más emblemáticos. El ataque se centró en el escudo gigante ubicado en las laderas de La Falda, un sitio de profunda importancia histórica y turística situado a unos 13 kilómetros del centro departamental. El daño fue descubierto por un vecino que se encontraba paseando por la zona, quien registró las pruebas en video y radicó la denuncia formal en la Seccional 21 de la Policía.

Lee además
vandalismo en la bebida: destrozaron el monumento que mantenia vivo el recuerdo de nicolas naranjo
En Rivadavia

Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo
El vandalismo no da tregua y los tradicionales sapos de la Plaza 25 de Mayo sufran daños más de una vez por semana.
Increíble

Guerra contra los sapitos más famosos de San Juan, un vandalismo que no da tregua

Según relató la periodista jachallera Eliana Espejo en AM 1020, la agresión afectó directamente a la estructura que sostiene el símbolo patrio en la parte superior del cerro. Al respecto, puntualizó que "este hecho vandálico ocurrió en el mástil que se encuentra en la cima, en la punta del escudo donde comienza el escudo". La gravedad del acto se da no solo en el daño material, sino en el valor afectivo del monumento, ya que, como recordó la periodista, "este escudo fue realizado hace muchos años atrás por vecinos y maestros del lugar" utilizando rocas y piedras de la zona, lo que lo convierte en un "lugar icónico que tenemos acá en el departamento".

La ubicación del monumento, detrás de la iglesia de Santa Rita y frente a una escuela pública, lo hace vulnerable a este tipo de actos debido a la falta de vigilancia tecnológica. Espejo explicó que se trata de un "lugar totalmente descampado" y confirmó que, si bien algunas viviendas cercanas pueden tener dispositivos privados, "no hay una cámara de seguridad justamente que esté mirando a lo que es el escudo". Esta situación dificulta la identificación inmediata de los responsables, por lo que la investigación busca determinar si el ataque ocurrió durante la noche o la madrugada.

El sentimiento de pérdida de los jachalleros es fuerte dado que el sitio es el corazón de la Fiesta del Escudo que se celebra cada mes de julio y recientemente había sido puesto en valor. Espejo subrayó que el año pasado se realizaron trabajos de mantenimiento, por lo que "el escudo está totalmente pintado, hermoso", destacando que es un "un símbolo patriótico totalmente nuestro que amerita no solamente a nosotros nuestros coterráneos, sino también a los turistas". Ante la falta de testigos directos, la periodista se sumó al pedido de justicia de los vecinos para que, a través de la difusión en medios y redes sociales, los responsables reciban la pena que merecen por sus actos, calificando lo sucedido como una "mezcla de ignorancia y maldad".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Atentado contra el patrimonio jachallero en el cerro de La Falda. La tranquilidad de Jáchal se vio alterada este domingo tras conocerse un grave hecho de vandalismo en uno de sus puntos más emblemáticos. El ataque se centró en el escudo gigante ubicado en las laderas de La Falda, un sitio de profunda importancia histórica y turística situado a unos 13 kilómetros del centro departamental. Los jachalleros lamentan que desconocidos destruyeron el mástil. El daño fue descubierto por un vecino que se encontraba paseando por la zona, quien registró las pruebas en video y radicó la denuncia formal en la Seccional 21 de la Policía. Video gentileza: Actualidad Jachallera. La nota completa en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram
Seguí leyendo

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente

"Cien años de soledad" se transforma en un viaje sensorial en el Teatro del Bicentenario

Mirá cómo va el nuevo edificio "inteligente" de tribunales que se está construyendo en San Juan

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Educación habilitó nuevas oportunidades de formación superior gratuita: los detalles

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que paso con la carrera de la unsj que ofrecia sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados
Educación

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Por Pablo Mendoza
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente
Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente