Indignación en Jáchal: vandalizaron el icónico escudo de La Falda

La tranquilidad de Jáchal se vio alterada este domingo tras conocerse un grave hecho de vandalismo en uno de sus puntos más emblemáticos. El ataque se centró en el escudo gigante ubicado en las laderas de La Falda , un sitio de profunda importancia histórica y turística situado a unos 13 kilómetros del centro departamental. El daño fue descubierto por un vecino que se encontraba paseando por la zona, quien registró las pruebas en video y radicó la denuncia formal en la Seccional 21 de la Policía.

Según relató la periodista jachallera Eliana Espejo en AM 1020, la agresión afectó directamente a la estructura que sostiene el símbolo patrio en la parte superior del cerro. Al respecto, puntualizó que "este hecho vandálico ocurrió en el mástil que se encuentra en la cima, en la punta del escudo donde comienza el escudo". La gravedad del acto se da no solo en el daño material, sino en el valor afectivo del monumento, ya que, como recordó la periodista, "este escudo fue realizado hace muchos años atrás por vecinos y maestros del lugar" utilizando rocas y piedras de la zona, lo que lo convierte en un "lugar icónico que tenemos acá en el departamento".

La ubicación del monumento, detrás de la iglesia de Santa Rita y frente a una escuela pública, lo hace vulnerable a este tipo de actos debido a la falta de vigilancia tecnológica. Espejo explicó que se trata de un "lugar totalmente descampado" y confirmó que, si bien algunas viviendas cercanas pueden tener dispositivos privados, "no hay una cámara de seguridad justamente que esté mirando a lo que es el escudo". Esta situación dificulta la identificación inmediata de los responsables, por lo que la investigación busca determinar si el ataque ocurrió durante la noche o la madrugada.

El sentimiento de pérdida de los jachalleros es fuerte dado que el sitio es el corazón de la Fiesta del Escudo que se celebra cada mes de julio y recientemente había sido puesto en valor. Espejo subrayó que el año pasado se realizaron trabajos de mantenimiento, por lo que "el escudo está totalmente pintado, hermoso", destacando que es un "un símbolo patriótico totalmente nuestro que amerita no solamente a nosotros nuestros coterráneos, sino también a los turistas". Ante la falta de testigos directos, la periodista se sumó al pedido de justicia de los vecinos para que, a través de la difusión en medios y redes sociales, los responsables reciban la pena que merecen por sus actos, calificando lo sucedido como una "mezcla de ignorancia y maldad".