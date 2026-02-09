lunes 9 de febrero 2026

10° temporada

"Cien años de soledad" se transforma en un viaje sensorial en el Teatro del Bicentenario

Una experiencia artística única combina piano, fotografía y degustación de vinos para abrir la décima temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Teatro del Bicentenario abre el telón de su décima temporada con un evento artístico único: “Reflejos de Macondo”, un concierto–experiencia que invita al público a sumergirse en el universo de Cien años de soledad, la obra maestra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Por primera vez, los espectadores tendrán la oportunidad de subir al escenario de la Sala Principal, donde se desarrollará una experiencia inmersiva que combina fotografía del colombiano Óscar Perfer con la interpretación pianística de la española María José de Bustos. Música, imagen y atmósfera se entrelazan para ofrecer un relato poético que permite habitar el mundo macondiano desde la emoción, la contemplación y la escucha.

El repertorio incluye piezas de Debussy, Chopin y Schubert, mientras que la puesta en escena busca romper con los formatos convencionales, con aforo reducido y todo el acontecimiento sucediendo sobre el escenario. La experiencia culminará con una degustación de vinos, cerrando un encuentro cultural pensado para todos los sentidos.

Las funciones se realizarán el viernes 13 de marzo, con dos horarios: 19 y 22 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 5 de febrero en la boletería del teatro y en tuentrada.com, con un valor de $50.000. Además, se ofrecen descuentos: 20% de descuento por lanzamiento con el código MACONDO y beneficios para Ticket Joven y jubilados en boletería.

