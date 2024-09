Apuntan a un gran cambio en la carrera de la UNSJ que ofrece un sueldo básico de $2 millones a sus profesionales

Su caso llama poderosamente la atención. Ingeniería en Metalurgia Extractiva es una carrera de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que no tuvo egresados durante los últimos años, aunque ofrece una importante salida laboral. En promedio, los profesionales cobran $2 millones de sueldo básico en su primera experiencia laboral. Pero la falta de recibidos no es la única problemática detectada en la Facultad de Ingeniería (FI). El campo de conocimiento es muy específico, y al ser la única que se dicta en el país, no tiene una red de universidades que la respalde. Por este motivo, la unidad académica planea un importante cambio para ampliar los conocimientos, la oferta educativa y la demanda laboral.