miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI Delitos contra la Propiedad

Lo acusaron de robar en un depósito del Municipalidad de Chimbas y cayó detenido en la "Cueva del Chancho"

El hecho ocurrió en un predio municipal ubicado sobre el lateral de Ruta 40. La Policía recuperó parte de los elementos robados y detuvo a un hombre de 52 años, tras una investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía de San Juan detuvo a un hombre acusado de haber participado en un robo ocurrido en un depósito municipal de Chimbas, según se conoció este miércoles. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2, en el marco de una causa que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.

Lee además
Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado por un hombre de 52 años, director del depósito de la Municipalidad de Chimbas, quien manifestó que autores desconocidos escalaron el cierre perimetral del predio ubicado sobre el lateral de Ruta 40 y sustrajeron cuatro aparatos de ejercicio: dos ejercitadores de brazos y dos de piernas, de color rojo con verde manzana.

image

A partir de la denuncia y de tareas investigativas, los efectivos lograron detener a un sujeto identificado como Pasten, con domicilio en Villa Lucrecia, un asentamiento conocido popularmente como la “Cueva del Chancho”. En su poder, los policías secuestraron dos ejercitadores de brazos que habían sido denunciados como robados.

La investigación se activó luego de que el encargado de seguridad del municipio alertara sobre la recuperación de parte de los elementos sustraídos, lo que permitió avanzar con la identificación del sospechoso y concretar su aprehensión.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y la causa es dirigida por el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien continúa con las medidas para esclarecer completamente el hecho y determinar si hubo más personas involucradas.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Una mujer mayor se fue de vacaciones y saquearon su casa en Concepción

Refaccionaba un departamento en Rawson para alquilar y ladrones casi se lo vaciaron

Buscaban objetos robados y encontraron marihuana y cocaína en una casa de Caucete

Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento

Insólito robo en Rawson: entró a una casa y se llevó hasta el bidet

Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza

Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crimen en pocito: la defensa de lara denuncio un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Cuándo empezarán las clases en San Juan.
De la pile a la escuela

Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)
Rutas

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Te Puede Interesar

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Pronóstico

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

El primer chispazo entre el oficialismo y el bloquismo se dio en una cancha de fútbol
Fútbol y política

El primer chispazo entre el oficialismo y el bloquismo se dio en una cancha de fútbol

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono
Comercio

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono