Lo acusaron de robar en un depósito del Municipalidad de Chimbas y cayó detenido en la "Cueva del Chancho"

La Policía de San Juan detuvo a un hombre acusado de haber participado en un robo ocurrido en un depósito municipal de Chimbas , según se conoció este miércoles. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2, en el marco de una causa que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado por un hombre de 52 años, director del depósito de la Municipalidad de Chimbas, quien manifestó que autores desconocidos escalaron el cierre perimetral del predio ubicado sobre el lateral de Ruta 40 y sustrajeron cuatro aparatos de ejercicio: dos ejercitadores de brazos y dos de piernas, de color rojo con verde manzana.

image

A partir de la denuncia y de tareas investigativas, los efectivos lograron detener a un sujeto identificado como Pasten, con domicilio en Villa Lucrecia, un asentamiento conocido popularmente como la “Cueva del Chancho”. En su poder, los policías secuestraron dos ejercitadores de brazos que habían sido denunciados como robados.

La investigación se activó luego de que el encargado de seguridad del municipio alertara sobre la recuperación de parte de los elementos sustraídos, lo que permitió avanzar con la identificación del sospechoso y concretar su aprehensión.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y la causa es dirigida por el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien continúa con las medidas para esclarecer completamente el hecho y determinar si hubo más personas involucradas.