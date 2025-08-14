jueves 14 de agosto 2025

Noche soñada

El sanjuanino Alan Cantero la rompió en la Copa Sudamericana, metió un doblete e hizo estallar a la hinchada peruana

El sanjuanino fue vital en la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica en el primer cruce de los 8vos de final. Dos goles y figura indiscutida del partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage

Alan Cantero vivió una noche soñada en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú. El sanjuanino se vistió de héroe para Alianza Lima y, con un doblete, desató la locura de la hinchada ‘blanquiazul’ en el triunfo 2-0 frente a Universidad Católica de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido estaba cerrado y sin emociones claras hasta que, a los 62 minutos, Néstor Gorosito decidió mover el banco: Cantero ingresó por Alessandro Burlamaqui y, contra lo esperado, se posicionó como delantero en un esquema 4-4-2. El cambio resultó letal para la visita.

A los 73’, un centro al área encontró a Hernán Barcos, quien peinó la pelota para dejar solo a Cantero. El sanjuanino conectó un potente cabezazo que venció a Johan Lara y puso el 1-0 parcial. Apenas unos minutos después, Alianza volvió a golpear: un envío largo de Guillermo Viscarra derivó en un mal despeje de la defensa ecuatoriana, Cantero anticipó, encaró al área y definió cruzado para sellar el 2-0 definitivo.

La actuación del ex Peñarol podría valerle un lugar como titular, sobre todo ante la baja de Paolo Guerrero por lesión. Hasta ahora, Cantero ha sido un jugador polifuncional para Gorosito, alternando como extremo, mediocampista e incluso delantero. La contundencia mostrada anoche puede cambiar su rol en el equipo.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 20 de agosto a las 19:30, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Con la ventaja en la serie, Alianza Lima buscará sellar su pase a los cuartos de final y, de la mano de Cantero, soñar con ir por más en la Copa Sudamericana.

Temas
