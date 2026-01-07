miércoles 7 de enero 2026

Mundo azul y oro

Boca Juniors acordó la desvinculación de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

El jugador, que supo tener un tiempo de gran rendimiento en la institución xeneize, rescindirá su contrato y jugará en Alianza Lima de Perú

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Advíncula supo ser uno de los futbolistas más valorados por la gente.

Luis Advíncula supo ser uno de los futbolistas más valorados por la gente.

A la espera de refuerzos, Boca Juniors tendrá una baja sensible en lo que es el inicio de su pretemporada. Luis Advíncula llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo con la institución y se mudará a su país para vestir la camiseta de Alianza Lima, que ya lo había tentado en mercados anteriores. De esta manera, crece la consideración para Lucas Blondel, que estuvo cerca de irse a préstamo a Argentinos Juniors.

La información revelada por ESPN marca que el peruano de 35 años que protagonizó cinco temporadas con la camiseta azul y oro desde su arribo en el año 2021, el segundo de la gestión de Juan Román Riquelme al frente del departamento de fútbol del club, es que hubo mutuo acuerdo entre las partes para finiquitar un vínculo que terminaba en diciembre de este año. El Rayo había cedido consideración del cuerpo técnico y decididamente había perdido el puesto con Juan Barinaga.

Si bien Alianza Lima no desembolsará una suma de dinero por el lateral derecho que ganó cuatro títulos en Boca (Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022), la “ganancia” del Xeneize será quitarse de encima uno de los altos contratos que mantenía dentro de su plantilla con un futbolista que, a priori, no iba a ser tenido en cuenta como titular este año. Este es un caso más después de gestar las salidas de otros nombres pesados como Chiquito Romero, Marcos Rojo, Cristian Lema y Frank Fabra.

De acuerdo con informaciones recientes, Advíncula será presentado como nuevo refuerzo del conjunto blanquiazul para la Serie Río de La Plata, competencia amistosa que se iniciará durante la presente semana y se disputará en Uruguay. El equipo buscaba con urgencia un defensor por la banda derecha tras la salida del argentino Guillermo Enrique. Aunque todavía no fue confirmada oficialmente, Boca comunicaría su desvinculación en las próximas horas.

Aunque en las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible vuelta a Sporting Cristal, Alianza Lima -que paradójicamente es el equipo que eliminó a Boca de la Fase 2 de la Libertadores 2025- logró asegurar su fichaje al superar en lo económico a otros interesados. A lo largo de su trayectoria, Luis Advíncula defendió las camisetas de Alianza Atlético, Juan Aurich, Sporting Cristal, SK Tavriya (Ucrania), Hoffenheim (Alemania), Ponte Preta (Brasil), Vitória Setúbal (Portugal), Bursaspor (Turquía), Newell’s Old Boys (Argentina), Tigres UANL y Lobos BUAP (México), Rayo Vallecano (España), Boca Juniors y, ahora, Alianza Lima.

Advíncula se despedirá de la Ribera con 4 títulos 169 partidos disputados, 6 goles y 14 asistencias. La gran espina de su paso será la final de la Libertadores 2023, en la que incluso marcó el tanto del empate parcial ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro (los cariocas lo ganaron en tiempo suplementario). Tras eso, el Rayo fue uno de los futbolistas más vitoreados por los fanáticos en la Bombonera, aunque lentamente formó parte de un desgaste que se aceleró en el último tiempo y quedó evidenciado con algunos murmullos y reprobaciones.

La gestión de Russo-Úbeda llevó a Advíncula a la suplencia. Jugó solamente 4 de los últimos 18 partidos (solamente completó uno) y fue evidente que correría desde atrás en la temporada 2026. Eso envalentonó al peruano para gestionar su desvinculación. En paralelo, Lucas Blondel había recibido el pulgar arriba de la dirigencia para salir cedido a Argentinos Juniors, pero desde La Paternal no formalizaron el ofrecimiento y todo quedó stand by. Ahora el Xeneize, teniendo en cuenta esta inminente baja, podría plantarse para mantener en el grupo al ex Atlético Rafaela y Tigre. En tanto, el juvenil Dylan Gorosito (subcampeón del mundo Sub 20 con la selección argentina) fue promovido y empezará a tener roce en Primera.

FUENTE: Infobae

