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En camino

Tras disfrutar de una convocante Cabalgata de Fe, el paraje de la Difunta Correa se prepara para su gran libro

El comunicador y realizador Cristian Rubia ultima detalles de "La Meca Vallecito", una obra que recorre desde el mito original hasta la evolución institucional del santuario. Secretos, mitos y verdades de uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo

Por Jorge Balmaceda Bucci
Cristian Rubia, en el santuario de la Difunta Correa, su segunda casa.

Cristian Rubia, en el santuario de la Difunta Correa, su segunda casa.

La fe no se detiene en Vallecito. Tras una histórica XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, que este año congregó a una multitud récord de 40.000 personas, el paraje ya vislumbra un nuevo hito en su horizonte. Esta vez, el protagonismo estará en la palabra escrita. El autor detrás de este ambicioso proyecto es Cristian Rubia, un nombre profundamente ligado a la identidad cultural sanjuanina. Bajo el título "La Meca Vallecito", la obra se propone desandar el camino que transformó un pequeño puesto en medio del desierto en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.

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Rubia no es un improvisado en la tarea de documentar el sentir provincial. Su trayectoria lo avala: ha trabajado exhaustivamente en diversas ediciones de la Fiesta Nacional del Sol, capturando la esencia del máximo festejo de los sanjuaninos. Además, su compromiso con la memoria histórica quedó demostrado con su participación en el documental sobre Emar Acosta.

"El libro surge a partir de tener mucho material sobre el paraje en sí, de un cariño que también le he tomado al paraje, a sus habitantes, a los turistas, a los promesantes y a la Difunta Correa sobre todo", confesó Rubia sobre el motor emocional de su investigación.

Del mito a la institución

Actualmente, el libro se encuentra en una etapa avanzada de producción con unas 130 páginas de relato -y sumando-. Según el autor, la obra aborda la identidad de Vallecito desde múltiples ángulos: "Es la historia del paraje. Cómo se construyó, cómo fue su evolución y cómo está hoy".

El texto no se queda solo en la superficie, sino que indaga en las raíces del fervor popular. "Hay un primer análisis del mito, la leyenda, el relato, sobre todo para entender qué tenemos hoy día y por qué lo entendemos como una historia muy nuestra, muy sanjuanina. Y luego cómo se empieza a construir el paraje, la zona. Es decir, hay fechas que se empiezan a mezclar, buscar esa primera fecha que da cuenta de esta leyenda, de este mito, porque tenemos mapas que nombran a la Cuesta de las Vacas, mapas que nombran a Vallecito", explicó el investigador.

CRIS

La obra también rescata la genealogía de la zona, detallando cómo empezaron a habitar el lugar varias familias cuyos descendientes siguen estando allí, y la evolución institucional: desde la formación de la Fundación Cementerio Vallecito original, pasando por la Administración Difunta Correa, hasta llegar a la actual Fundación Vallecito.

La concreción de este registro histórico ha contado con respaldos clave para su salida a la luz. "La Meca Vallecito cuenta con el Mecenazgo Cultural 2025 y el patrocinio del Banco San Juan a través de la Fundación Banco San Juan. Ellos han hecho posible que se pueda editar este libro", destacó Rubia.

Con el objetivo de realizar la presentación oficial en el mes de julio, el libro se perfila como el complemento necesario para entender por qué, tras el éxito de la última Cabalgata, el fervor por la Deolinda sigue siendo el corazón latente de San Juan.

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