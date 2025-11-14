viernes 14 de noviembre 2025

La segunda es la vencida

Capturaron a un peligroso sujeto que estaba prófugo en Rivadavia tras huir corriendo por los techos

La Brigada de Investigaciones Norte detuvo a un hombre de 30 años que había escapado durante un operativo previo en Villa Santa Anita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El peligroso sujeto que fue detenido durante la jornada de este jueves, en Rivadavia.

Durante la tarde de ayer jueves, la Policía logró atrapar en Rawson a un peligroso sujeto que era intensamente buscado. El hombre, con largo prontuario policial, permanecía prófugo tras haber escapado corriendo por los techos, cuando los efectivos trataron de detenerlo en una oportunidad anterior.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Mario Alejandro Oro, de 30 años, quien era intensamente buscado luego de escapar por los techos de una vivienda en Villa Santa Anita, durante un procedimiento realizado días atrás. Según fuentes policiales, el individuo cuenta con un frondoso prontuario y varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Oro había logrado eludir a los efectivos en un operativo anterior, instancia en la que sus hermanos, también de apellido Oro, fueron aprehendidos tras agredir a los policías actuantes. En medio del tumulto, el ahora detenido huyó rápidamente por los techos, iniciándose así una exhaustiva investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones Norte.

Luego de un intenso trabajo de seguimiento, el personal policial logró ubicarlo en una vivienda de Rawson, donde finalmente fue capturado. Tras su detención, Oro quedó será trasladado para cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

