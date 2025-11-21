Impacto en Tailandia: la mexicana Fátima Bosch se quedó con Miss Universo 2025

México volvió a brillar en el escenario más importante de la belleza mundial. Este jueves, la tabasqueña Fátima Bosch se consagró como Miss Universo 2025 , convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el título y sumándose al legado de Lupita Jones (1991) , Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017) .

La final se vivió desde el imponente Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia , donde más de 120 candidatas compitieron por la corona ante miles de espectadores. Desde el primer momento, Bosch mostró una presencia arrolladora, con una seguridad que la fue acompañando etapa tras etapa.

“¡Viva México!”, gritó al presentarse, despertando la ovación inmediata del público. Su nombre fue el primero anunciado dentro del Top 30, desatando la alegría en su país natal, especialmente en Tabasco, donde cientos de personas se reunieron en el Parque Centenario para vivir la gala minuto a minuto.

En la pasarela de traje de baño, lució un diseño blanco con detalles dorados que captó todas las miradas. Luego, ya en el grupo de las 12 mejores, apareció con un impactante vestido rojo con aplicaciones doradas y una capa que acompañó cada movimiento con elegancia absoluta.

Cuando llegó al Top 5, compartió escenario con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas. En la ronda de preguntas respondió de manera segura y contundente:

“Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz para crear cambio. Las mujeres que se paran con valentía somos las que hacemos historia.”

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey"

El jurado definió el 5° puesto para Costa de Marfil, el 4° para Filipinas y el 3° para Venezuela. Así, el escenario quedó reservado para el duelo final entre México y Tailandia.

Cuando anunciaron el nombre de Fátima Bosch como ganadora, la emoción estalló. La mexicana rompió en llanto y fue envuelta en abrazos mientras recibía la corona que la convierte en la nueva Miss Universo 2025, marcando un capítulo histórico para su país.